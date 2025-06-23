Презентація нової поетичної книги Андрія Доброносова

«Пишіть доступно і цікаво,

Щоб пам’яталося й надалі,

І всі бажали ще читати,

Та при нагоді цитувати...»

До привітань долучився секретар Золочівської міської ради Олег СИДОРОВИЧ, який підкреслив важливість підтримки місцевих митців:

Марія СМЕРЕКА

Фото авторки

яка вперше спробувала себе в цій ролі, однак провела захід із теплотою, щирістю та натхненням. Вона зазначила:«Це для мене новий досвід – я вперше модерую таку зустріч. З Андрієм Доброносовим ми познайомились на одній із презентацій книг – де ж іще можуть знайомитися люди, які люблять книги? І коли Андрій звернувся до мене з пропозицією модерувати його зустріч, я не роздумуючи погодилася. Бо книга – це для мене все, як і для Андрія. І сьогодні ми тут, у такому гарному храмі книги — нашій бібліотеці».Зустріч пройшла в атмосфері щирості, доброго гумору та активного обміну думками. Автор розповів про натхнення, яке стоїть за створенням збірки, а також поділився власними поглядами на роль поета у суспільстві. У своїй розповіді він сказав:«Я не намагаюся когось вразити складними словами чи глибокими метафорами. Я просто хочу, щоб читач усміхнувся, задумався або згадав щось близьке. Бо поезія – це не завжди про гучні заяви. Інколи вона – як розмова з другом».Уривок з поезії, що став лейтмотивом презентації, чітко відображає цю позицію:«Хочу побажати Андрію справжньої творчої снаги. У нас не так багато людей, які вміють писати, створювати і передавати свої ідеї. Вважаю, що саме такі люди є справжнім капіталом нашого міста – його творчою силою».Презентація книги «І знов Пухнастий муз прийшов» стала приємною нагодою для зустрічі людей, які цінують живе слово, обговорення і просту щирість. І хоча поезія Андрія Доброносова не претендує на глибоку філософію, вона звучить просто і зрозуміло, без зайвих прикрас – як роздуми звичайної людини про те, що її хвилює. Іноді саме така поезія знаходить свого читача.