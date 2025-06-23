Новини Золочівщини
Презентація нової поетичної книги Андрія Доброносова
У затишній атмосфері Золочівської міської бібліотеки ім. Івана Франка відбулася презентація нової поетичної книги Андрія ДОБРОНОСОВА – «І знов Пухнастий муз прийшов». Захід зібрав поціновувачів поезії, творчих особистостей та всіх, кому близьке слово, написане від душі.
Модераторкою події зголосилась бути поетеса Наталія КОВАЛИК, яка вперше спробувала себе в цій ролі, однак провела захід із теплотою, щирістю та натхненням. Вона зазначила:
«Це для мене новий досвід – я вперше модерую таку зустріч. З Андрієм Доброносовим ми познайомились на одній із презентацій книг – де ж іще можуть знайомитися люди, які люблять книги? І коли Андрій звернувся до мене з пропозицією модерувати його зустріч, я не роздумуючи погодилася. Бо книга – це для мене все, як і для Андрія. І сьогодні ми тут, у такому гарному храмі книги — нашій бібліотеці».
Зустріч пройшла в атмосфері щирості, доброго гумору та активного обміну думками. Автор розповів про натхнення, яке стоїть за створенням збірки, а також поділився власними поглядами на роль поета у суспільстві. У своїй розповіді він сказав:
«Я не намагаюся когось вразити складними словами чи глибокими метафорами. Я просто хочу, щоб читач усміхнувся, задумався або згадав щось близьке. Бо поезія – це не завжди про гучні заяви. Інколи вона – як розмова з другом».
Уривок з поезії, що став лейтмотивом презентації, чітко відображає цю позицію:
Також теплі слова звучали від депутатів Золочівської міської ради Мирослави БАБІНСЬКОЇ та Тараса КРИНИЦЬКОГО, численних друзів.
Презентація книги «І знов Пухнастий муз прийшов» стала приємною нагодою для зустрічі людей, які цінують живе слово, обговорення і просту щирість. І хоча поезія Андрія Доброносова не претендує на глибоку філософію, вона звучить просто і зрозуміло, без зайвих прикрас – як роздуми звичайної людини про те, що її хвилює. Іноді саме така поезія знаходить свого читача.
Модераторкою події зголосилась бути поетеса Наталія КОВАЛИК, яка вперше спробувала себе в цій ролі, однак провела захід із теплотою, щирістю та натхненням. Вона зазначила:
«Це для мене новий досвід – я вперше модерую таку зустріч. З Андрієм Доброносовим ми познайомились на одній із презентацій книг – де ж іще можуть знайомитися люди, які люблять книги? І коли Андрій звернувся до мене з пропозицією модерувати його зустріч, я не роздумуючи погодилася. Бо книга – це для мене все, як і для Андрія. І сьогодні ми тут, у такому гарному храмі книги — нашій бібліотеці».
Зустріч пройшла в атмосфері щирості, доброго гумору та активного обміну думками. Автор розповів про натхнення, яке стоїть за створенням збірки, а також поділився власними поглядами на роль поета у суспільстві. У своїй розповіді він сказав:
«Я не намагаюся когось вразити складними словами чи глибокими метафорами. Я просто хочу, щоб читач усміхнувся, задумався або згадав щось близьке. Бо поезія – це не завжди про гучні заяви. Інколи вона – як розмова з другом».
Уривок з поезії, що став лейтмотивом презентації, чітко відображає цю позицію:
«Пишіть доступно і цікаво,
Щоб пам’яталося й надалі,
І всі бажали ще читати,
Та при нагоді цитувати...»
Щоб пам’яталося й надалі,
І всі бажали ще читати,
Та при нагоді цитувати...»
До привітань долучився секретар Золочівської міської ради Олег СИДОРОВИЧ, який підкреслив важливість підтримки місцевих митців:«Хочу побажати Андрію справжньої творчої снаги. У нас не так багато людей, які вміють писати, створювати і передавати свої ідеї. Вважаю, що саме такі люди є справжнім капіталом нашого міста – його творчою силою».
Також теплі слова звучали від депутатів Золочівської міської ради Мирослави БАБІНСЬКОЇ та Тараса КРИНИЦЬКОГО, численних друзів.
Презентація книги «І знов Пухнастий муз прийшов» стала приємною нагодою для зустрічі людей, які цінують живе слово, обговорення і просту щирість. І хоча поезія Андрія Доброносова не претендує на глибоку філософію, вона звучить просто і зрозуміло, без зайвих прикрас – як роздуми звичайної людини про те, що її хвилює. Іноді саме така поезія знаходить свого читача.
Марія СМЕРЕКА
Фото авторки
Фото авторки
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)