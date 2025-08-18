30 серпня – день пам’яті, надії та солідарності: у Золочеві вшанували зниклих безвісти

Леся ГОРГОТА

Цей день – не просто позначка в календарі. Це нагадування про сотні й тисячі людей, які пішли захищати Батьківщину й не повернулися. Хтось з них перебуває у полоні, хтось вважається зниклим безвісти, а хтось, можливо, ніколи вже не повернеться додому. Але кожен із них заслуговує на те, щоб його пам’ятали. Їхні імена — не просто записи в списках. Це історії, життя, родини, біль і нескінченне очікування.Зниклі безвісти – це не лише військова статистика. Це розірвані родинні зв’язки, порожні місця за сімейним столом, нестерпне мовчання в телефонній слухавці. І водночас – це незламна віра матерів, дружин, дітей у те, що одного дня дзвінок таки пролунає, двері відчиняться, а рідний голос скаже: «Я вдома».Саме таку віру можна було побачити в очах присутніх на акції у Золочеві. Люди тримали в руках фотографії своїх рідних, плакати з написами: «Ми чекаємо», «Поверніть наших героїв», «Не мовчіть про зниклих». Звучали пісні, молитви, слова підтримки. Деякі промови рвали душу: з вуст матерів лунали історії про останні розмови з синами, про надії, які не згасають роками.30 серпня – це день, коли ми згадуємо не лише про біль. Це також день надії. Надії, що правда зрештою стане відомою. Що полонені будуть звільнені. Що родини отримають відповіді. Що ті, хто зник, будуть знайдені. І що держава, суспільство, міжнародна спільнота не залишить цих людей сам на сам із трагедією.Пам'ять про зниклих безвісти об'єднує нас усіх. Адже війна – не лише на передовій. Вона – у серцях тих, хто чекає, хто шукає, хто вірить. І ми не маємо права забути нікого. Кожне ім’я – це символ мужності і незламності. Кожна історія – це дзеркало нашої боротьби за свободу, гідність і справедливість.Акція у Золочеві – це також заклик. Заклик до єдності. До солідарності. До того, щоб ми не мовчали, не ігнорували, не забували. Щоб ми не втрачали людяності. Бо сьогодні надія живе там, де є підтримка. Там, де родини не залишені наодинці з горем. Там, де пам’ять – не просто слова, а дії.