У Золочеві планують реставрацію цвинтарної каплички на вулиці Січових Стрільців

Леся ГОРГОТА

Фото авторки

До наради були залучені також фахівці з містобудування та охорони культурної спадщини Золочівської міської ради. Після зустрічі спеціалісти побували на самому кладовищі, щоб провести повторний огляд каплиці, ретельно зафіксувати її поточний стан та врахувати всі нюанси, які можуть виникнути під час проведення реставраційних робіт.а:«Польська громада – це частина історії Золочева. Це люди, які творили наше місто, розвивали його, залишили по собі культурну й духовну спадщину. Наш обов’язок – зберегти те, що ще можна зберегти, щоб пам’ять про них жила для наступних поколінь. Важливо не лише відновити пам’ятку, а й показати, що ми цінуємо внесок усіх, хто творив історію нашої громади».Цьогоріч заплановано виконати найнеобхідніші роботи, щоб запобігти подальшому руйнуванню каплиці. Їх реалізовуватиме Товариство «Допомога полякам на Сході».«Перед початком реставраційних робіт потрібно ретельно вивчити кожен конструктивний елемент пам’ятки. Ми маємо знайти рішення, які дозволять максимально зберегти автентичність споруди – від вибору матеріалів до застосування сучасних технологій. Це дуже делікатна робота, адже кожна деталь має значення».«Реставрація історичних пам’яток вимагає особливого фахового підходу. Ми працюємо над тим, щоб зберегти архітектурну спадщину нашого міста, адже кожна споруда – це частина нашої історії. У випадку каплиці важливо врахувати всі технічні та конструктивні особливості, аби результат був надійним і довговічним».Збереження історичних пам’яток – це не лише про минуле, а й про майбутнє. Відновлена капличка стане свідченням поваги до спільної історії Золочева, а також нагадуванням про багатокультурне минуле міста.