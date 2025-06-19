Новини Золочівщини
Володимиру Ваху присвоєно звання «Почесний громадянин Золочівської громади»
Під час сесії Золочівської міської ради депутати одноголосно підтримали рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Золочівської громади» Володимирові Дмитровичу Ваху.
Міський голова Ігор ГРИНЬКІВ відзначив:
«Для мене це велика честь — знати та працювати поруч із людиною, яка стільки зробила для розвитку нашої громади, для людей, для Золочева. Щиро дякую Володимирові Дмитровичу за його багаторічне служіння громаді, підтримку війська та активну громадянську позицію. Дякую депутатам за підтримку цієї важливої ініціативи. Разом ми творимо історію нашого міста та громади».
Це рішення стало символом вдячності за вагомий внесок у розвиток громади та підтримку її мешканців.
