Навіть у час війни – дороги громади не залишаються поза увагою
На черговій сесії Золочівської міської ради депутати підтримали ініціативу міського голови Ігоря Гриньківа та ухвалили рішення виділити 6 мільйонів гривень із бюджету громади на співфінансування ремонту аварійних ділянок доріг обласного значення, які проходять територією Золочівської громади.
Хоча ці дороги офіційно належать до обласної мережі, вони мають велике значення для нашої громади в повсякденному житті. Саме ними люди добираються на роботу та до медичних закладів, возять дітей до шкіл, а також цими шляхами проходять маршрути військових і волонтерів.
Рішенням сесії кошти буде спрямовано на:
3 млн грн – ремонт дороги Городилів – Обертасів, відрізок Городилів – Зозулі;
2 млн грн – ремонт дороги Красне – Чемеринці в межах села Велика Вільшаниця;
350 тис. грн – ремонт дороги Сасів – Кругів;
600 тис. грн – ремонт дороги Золочів – Кропивна – Новосілки – Брюховичі (від межі Поморянської громади до Храму Святих Жінок Мироносиць у с. Вороняки).
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова м. Золочева:
«Ми живемо в час війни, і сьогодні кожна гривня в бюджеті на рахунку. Чесно скажу – дуже непросто приймати такі рішення, адже потреб у громади багато, запитів від військових щоразу більше, а ресурсів дедалі менше. Але дороги – це не розкіш, це життя громади. Ними їдуть швидкі допомоги, шкільні автобуси, військові, волонтери. І якщо ми не будемо про них дбати, то завтра хтось не доїде вчасно туди, де його дуже чекають. Так, ці автошляхи належать до обласної мережі, але вони проходять нашими селами, і саме ми знаємо, наскільки важливі вони для людей. Тому не могли залишатися осторонь».
Міський голова наголосив, що попереду – багато роботи, а рішення сесії є прикладом відповідального підходу до управління громадою навіть у найскладніші часи.
«Це наша спільна відповідальність перед людьми, перед громадою і, зрештою, перед собою».
Зараз, коли країна переживає війну, такі рішення особливо важливі: вони про турботу, про повагу до людей, про прагнення зберегти якість життя навіть у найскладніші часи.
