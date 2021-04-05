Навіть у час війни – дороги громади не залишаються поза увагою





Хоча ці дороги офіційно належать до обласної мережі, вони мають велике значення для нашої громади в повсякденному житті. Саме ними люди добираються на роботу та до медичних закладів, возять дітей до шкіл, а також цими шляхами проходять маршрути військових і волонтерів.Рішенням сесії кошти буде спрямовано на:3 млн грн – ремонт дороги Городилів – Обертасів, відрізок Городилів – Зозулі;2 млн грн – ремонт дороги Красне – Чемеринці в межах села Велика Вільшаниця;350 тис. грн – ремонт дороги Сасів – Кругів;600 тис. грн – ремонт дороги Золочів – Кропивна – Новосілки – Брюховичі (від межі Поморянської громади до Храму Святих Жінок Мироносиць у с. Вороняки).«Ми живемо в час війни, і сьогодні кожна гривня в бюджеті на рахунку. Чесно скажу – дуже непросто приймати такі рішення, адже потреб у громади багато, запитів від військових щоразу більше, а ресурсів дедалі менше. Але дороги – це не розкіш, це життя громади. Ними їдуть швидкі допомоги, шкільні автобуси, військові, волонтери. І якщо ми не будемо про них дбати, то завтра хтось не доїде вчасно туди, де його дуже чекають. Так, ці автошляхи належать до обласної мережі, але вони проходять нашими селами, і саме ми знаємо, наскільки важливі вони для людей. Тому не могли залишатися осторонь».Міський голова наголосив, що попереду – багато роботи, а рішення сесії є прикладом відповідального підходу до управління громадою навіть у найскладніші часи.«Це наша спільна відповідальність перед людьми, перед громадою і, зрештою, перед собою».Зараз, коли країна переживає війну, такі рішення особливо важливі: вони про турботу, про повагу до людей, про прагнення зберегти якість життя навіть у найскладніші часи.