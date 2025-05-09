Новини Золочівщини
14:56, 02 вересня 2025
94
0

Шукаємо ведучого / ведучу для студії подкастів «ЕтноГолос Золочівщини: від давнини до сьогодення»!

Gazeta
Фото: НУС
Хочеш стати голосом нашої громади?
 

Мрієш розповідати про унікальну історію, культуру та сучасність Золочівщини?
Тоді саме ти можеш стати частиною першої подкаст-студії нашої громади!
Ми шукаємо:
• креативну та активну людину;
• молодого (чи молодого душею 😉) ентузіаста;
• того, хто любить спілкуватися та готовий розвиватися разом із нами.
З нами ти зможеш:
• записувати цікаві випуски про мову, традиції та сучасність;
• розповідати про людей та події нашої громади;
• зробити так, щоб про Золочівщину дізналися у всіх куточках світу.
📞 Чекаємо твоїх дзвінків і повідомлень, щоб обговорити деталі!
📅 Перший тур прослуховування:
з 03.09.2025 по 10. 09. 2025р о 14:00 у МЦ «Підйом»
