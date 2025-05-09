Хочеш стати голосом нашої громади?

Шукаємо ведучого / ведучу для студії подкастів «ЕтноГолос Золочівщини: від давнини до сьогодення»!Мрієш розповідати про унікальну історію, культуру та сучасність Золочівщини?Тоді саме ти можеш стати частиною першої подкаст-студії нашої громади!Ми шукаємо:• креативну та активну людину;• молодого (чи молодого душею 😉) ентузіаста;• того, хто любить спілкуватися та готовий розвиватися разом із нами.З нами ти зможеш:• записувати цікаві випуски про мову, традиції та сучасність;• розповідати про людей та події нашої громади;• зробити так, щоб про Золочівщину дізналися у всіх куточках світу.📞 Чекаємо твоїх дзвінків і повідомлень, щоб обговорити деталі!📅 Перший тур прослуховування:з 03.09.2025 по 10. 09. 2025р о 14:00 у МЦ «Підйом»