Марія СМЕРЕКА

Фото Лесі ГОРГОТИ

Попри сильний дощ, настрій учасників був піднесеним. Адже головною метою зустрічі стало не святкове дійство у звичному форматі, а спільний відпочинок, щира розмова та можливість побути поруч з тими, хто розуміє і підтримує. Атмосфера заходу вирізнялася особливою теплотою: поруч із рибальськими снастями та запашною кавою звучали історії з життя, лунали сміх і дружні жарти.«Незважаючи на погоду, фестиваль відбувся і подарував учасникам гарний настрій та нові враження. Такі зустрічі важливі для громади, адже вони об’єднують людей і дають змогу відчути підтримку одне одного».Протягом дня на березі водойми панувала атмосфера єдності. Ветерани мали змогу поділитися власним досвідом, відновити сили та просто насолодитися відпочинком поруч із рідними. Діти з радістю долучалися до розваг, а дорослі – до риболовлі й невимушених розмов. Фестиваль став для багатьох справжнім «острівцем спокою», де можна було відійти від буденних турбот і відчути просту радість спільного часу.Такі ініціативи мають особливе значення для громади. Вони допомагають людям, які пройшли через випробування війною, знову відчути підтримку й згуртованість, а водночас відкривають нові можливості для формування добрих традицій. Адже саме у таких моментах народжується справжня єдність – коли кожен відчуває плече друга і впевненість, що громада завжди поруч.Фестиваль «Рибальський спокій» у Гологорах довів: навіть проста риболовля може стати важливою подією, якщо вона наповнена щирістю, теплом і взаємною підтримкою. І вже сьогодні можна сказати, що це початок доброї традиції, яка з кожним роком об’єднуватиме ще більше людей.