Новини Золочівщини
ЗОЛОЧІВ УРОЧИСТО ВІДЗНАЧИВ 34-ТУ РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
24 серпня 2025 року у Золочеві відбулися урочистості з нагоди одного з найважливіших свят нашої держави — Дня Незалежності України. Це свято наповнене болем і гордістю, тугою за полеглими й вірою у Перемогу. Воно живе в серці кожного українця, адже саме сьогодні, як і багато поколінь тому, ми продовжуємо виборювати свою свободу – зі зброєю в руках, із правдою в серці та з любов’ю до рідної землі.
Під час заходу вшанували військовослужбовців, волонтерів, родини загиблих захисників, усіх, хто щиро служить Україні та її народові. Згадали і тих, хто віддав своє життя за свободу держави – з молитвою, зі сльозами, з глибокою вдячністю.
Із вітальним словом до громади звернувся секретар Золочівської міської ради Олег СИДОРОВИЧ. Він подякував захисникам, волонтерам, лікарям, педагогам, підприємцям і всім, хто з любов’ю й вірою працює задля України, наголосивши:
«Єдність і підтримка одне одного – це наша сила. І саме завдяки єдності ми переможемо».
Урочистості продовжилися святковим концертом у Золочівському Палаці культури.
Українське мистецтво і пісня лунали цього дня як зброя духовного спротиву, як промінь надії й незламної волі. У концертній програмі прозвучали народні й сучасні твори про любов, дружбу, силу єднання та безмежну любов до Батьківщини.
Це були історії про Україну, яка ніколи не стане на коліна, про нескорених воїнів і про віру в Перемогу.
Незалежність – це не просто дар, це заповіт поколінь.
Її не можна отримати як спадок – її виборюють, вистраждують, випалюють у серці.
Ми не просто спадкоємці свободи – ми її охоронці. Наш обов’язок – не втратити, не розміняти й не змарнувати те, за що заплачено найвищу ціну.
У цей день ми з особливою вдячністю й пошаною схиляємо голови перед усіма, хто в різні часи став до бою за Україну – перед тими, хто загинув, щоб ми могли жити вільно, і тими, хто сьогодні продовжує боротьбу за її майбутнє.
У концертній програмі взяли участь:
– Артем Плотиця та Софія Мазан – учасники Народного театру «Життя» (керівник Тетяна Вітка)
– Народна капела бандуристок «Червона Калина» (керівник Ірина Муц)
– Читець Катерина Тихонова
– Народний ансамбль танцю «Первоцвіт» (керівник Юрій Сидорович)
– Солістка Василина Козловська
– Читець Олена Гуда
– Народний вокальний ансамбль «Пори року» (керівник Ірина Весна)
– Солістка Яна Рак
– Соліст Павло Онофрюк
– Народний вокальний ансамбль «Древо» (керівник Ольга Чепелюк)
– Дует Марічки Фурсенко та Остапа Масник
– Соліст Артем Чернетченко
– Читець Тетяна Вітка
– Зведений оркестр Навчального центру ім. Василя Вишиваного та Національної академії Національної гвардії України (диригент — майор Максим Городюк)
– Народна хорова капела «Вознесіння» (керівник Любов Мурин)
Разом ми сильні. Разом — переможемо.
Слава Україні! Героям Слава!
Під час заходу вшанували військовослужбовців, волонтерів, родини загиблих захисників, усіх, хто щиро служить Україні та її народові. Згадали і тих, хто віддав своє життя за свободу держави – з молитвою, зі сльозами, з глибокою вдячністю.
Із вітальним словом до громади звернувся секретар Золочівської міської ради Олег СИДОРОВИЧ. Він подякував захисникам, волонтерам, лікарям, педагогам, підприємцям і всім, хто з любов’ю й вірою працює задля України, наголосивши:
«Єдність і підтримка одне одного – це наша сила. І саме завдяки єдності ми переможемо».
Урочистості продовжилися святковим концертом у Золочівському Палаці культури.
Українське мистецтво і пісня лунали цього дня як зброя духовного спротиву, як промінь надії й незламної волі. У концертній програмі прозвучали народні й сучасні твори про любов, дружбу, силу єднання та безмежну любов до Батьківщини.
Це були історії про Україну, яка ніколи не стане на коліна, про нескорених воїнів і про віру в Перемогу.
Незалежність – це не просто дар, це заповіт поколінь.
Її не можна отримати як спадок – її виборюють, вистраждують, випалюють у серці.
Ми не просто спадкоємці свободи – ми її охоронці. Наш обов’язок – не втратити, не розміняти й не змарнувати те, за що заплачено найвищу ціну.
У цей день ми з особливою вдячністю й пошаною схиляємо голови перед усіма, хто в різні часи став до бою за Україну – перед тими, хто загинув, щоб ми могли жити вільно, і тими, хто сьогодні продовжує боротьбу за її майбутнє.
У концертній програмі взяли участь:
– Артем Плотиця та Софія Мазан – учасники Народного театру «Життя» (керівник Тетяна Вітка)
– Народна капела бандуристок «Червона Калина» (керівник Ірина Муц)
– Читець Катерина Тихонова
– Народний ансамбль танцю «Первоцвіт» (керівник Юрій Сидорович)
– Солістка Василина Козловська
– Читець Олена Гуда
– Народний вокальний ансамбль «Пори року» (керівник Ірина Весна)
– Солістка Яна Рак
– Соліст Павло Онофрюк
– Народний вокальний ансамбль «Древо» (керівник Ольга Чепелюк)
– Дует Марічки Фурсенко та Остапа Масник
– Соліст Артем Чернетченко
– Читець Тетяна Вітка
– Зведений оркестр Навчального центру ім. Василя Вишиваного та Національної академії Національної гвардії України (диригент — майор Максим Городюк)
– Народна хорова капела «Вознесіння» (керівник Любов Мурин)
Разом ми сильні. Разом — переможемо.
Слава Україні! Героям Слава!
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)