ЗОЛОЧІВ УРОЧИСТО ВІДЗНАЧИВ 34-ТУ РІЧНИЦЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Під час заходу вшанували військовослужбовців, волонтерів, родини загиблих захисників, усіх, хто щиро служить Україні та її народові. Згадали і тих, хто віддав своє життя за свободу держави – з молитвою, зі сльозами, з глибокою вдячністю.Він подякував захисникам, волонтерам, лікарям, педагогам, підприємцям і всім, хто з любов’ю й вірою працює задля України, наголосивши:«Єдність і підтримка одне одного – це наша сила. І саме завдяки єдності ми переможемо».Урочистості продовжилися святковим концертом у Золочівському Палаці культури.Українське мистецтво і пісня лунали цього дня як зброя духовного спротиву, як промінь надії й незламної волі. У концертній програмі прозвучали народні й сучасні твори про любов, дружбу, силу єднання та безмежну любов до Батьківщини.Це були історії про Україну, яка ніколи не стане на коліна, про нескорених воїнів і про віру в Перемогу.Незалежність – це не просто дар, це заповіт поколінь.Її не можна отримати як спадок – її виборюють, вистраждують, випалюють у серці.Ми не просто спадкоємці свободи – ми її охоронці. Наш обов’язок – не втратити, не розміняти й не змарнувати те, за що заплачено найвищу ціну.У цей день ми з особливою вдячністю й пошаною схиляємо голови перед усіма, хто в різні часи став до бою за Україну – перед тими, хто загинув, щоб ми могли жити вільно, і тими, хто сьогодні продовжує боротьбу за її майбутнє.У концертній програмі взяли участь:– Артем Плотиця та Софія Мазан – учасники Народного театру «Життя» (керівник Тетяна Вітка)– Народна капела бандуристок «Червона Калина» (керівник Ірина Муц)– Читець Катерина Тихонова– Народний ансамбль танцю «Первоцвіт» (керівник Юрій Сидорович)– Солістка Василина Козловська– Читець Олена Гуда– Народний вокальний ансамбль «Пори року» (керівник Ірина Весна)– Солістка Яна Рак– Соліст Павло Онофрюк– Народний вокальний ансамбль «Древо» (керівник Ольга Чепелюк)– Дует Марічки Фурсенко та Остапа Масник– Соліст Артем Чернетченко– Читець Тетяна Вітка– Зведений оркестр Навчального центру ім. Василя Вишиваного та Національної академії Національної гвардії України (диригент — майор Максим Городюк)– Народна хорова капела «Вознесіння» (керівник Любов Мурин)Разом ми сильні. Разом — переможемо.Слава Україні! Героям Слава!