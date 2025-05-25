Новини Золочівщини
Родина для кожної дитини: Золочівська громада розпочала співпрацю з міжнародною організацією
У Золочеві відбулася важлива зустріч, яка відкриває нові можливості для соціальної сфери громади. До міської ради завітала регіональна команда міжнародної благодійної організації «Партнерство "Кожній дитині”», яка впроваджує новий компонент проєкту ЮНІСЕФ «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату».
Участь у зустрічі взяв заступник міського голови Василь Гавришків, який наголосив, що для Золочівської громади ця співпраця є надзвичайно важливою:
– У нашій громаді працюють фахівці соціальної сфери, які щодня допомагають сім’ям, ветеранам, дітям. Але завжди є потреба у нових інструментах, знаннях і підтримці. Співпраця з міжнародними партнерами дозволить нам розвивати систему соціальних послуг, особливо для найменших дітей, і зробити середовище ще більш безпечним та дружнім до кожної родини.
Проєкт спрямований на створення ефективної системи раннього виявлення та підтримки сімей із дітьми від 0 до 6 років, які опинилися у складних життєвих обставинах. Його реалізація дозволить громадам знизити кількість випадків інституалізації дітей, підтримати розвиток сімейних форм виховання та посилити фахівців соціальної роботи.
Керівниця проєктів організації у Львівській області Оксана Рубай пояснила:
– Ми прагнемо, щоб кожна дитина мала право зростати в родині, а не в інтернатному закладі. Тому громадам пропонується фінансування посад фахівців із соціальної роботи, спеціалізовані навчання, методична підтримка, а також залучення додаткових ресурсів для допомоги родинам із маленькими дітьми.
Зустріч у Золочеві стала початком співпраці, яка відкриє нові можливості для громади та сприятиме розвитку сучасних послуг для сімей із дітьми. Це ще один крок до створення середовища, у якому кожна дитина почуватиметься захищеною і потрібною.
Леся ГОРГОТА
Фото авторки
