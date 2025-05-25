Родина для кожної дитини: Золочівська громада розпочала співпрацю з міжнародною організацією



Леся ГОРГОТА

Фото авторки

Участь у зустрічі взяв, який наголосив, що для Золочівської громади ця співпраця є надзвичайно важливою:– У нашій громаді працюють фахівці соціальної сфери, які щодня допомагають сім’ям, ветеранам, дітям. Але завжди є потреба у нових інструментах, знаннях і підтримці. Співпраця з міжнародними партнерами дозволить нам розвивати систему соціальних послуг, особливо для найменших дітей, і зробити середовище ще більш безпечним та дружнім до кожної родини.Проєкт спрямований на створення ефективної системи раннього виявлення та підтримки сімей із дітьми від 0 до 6 років, які опинилися у складних життєвих обставинах. Його реалізація дозволить громадам знизити кількість випадків інституалізації дітей, підтримати розвиток сімейних форм виховання та посилити фахівців соціальної роботи.пояснила:– Ми прагнемо, щоб кожна дитина мала право зростати в родині, а не в інтернатному закладі. Тому громадам пропонується фінансування посад фахівців із соціальної роботи, спеціалізовані навчання, методична підтримка, а також залучення додаткових ресурсів для допомоги родинам із маленькими дітьми.Зустріч у Золочеві стала початком співпраці, яка відкриє нові можливості для громади та сприятиме розвитку сучасних послуг для сімей із дітьми. Це ще один крок до створення середовища, у якому кожна дитина почуватиметься захищеною і потрібною.