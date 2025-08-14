Новини Золочівщини
Золочів для Золочева: громада Львівщини підтримує громаду-форпост на Харківщині
Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області передала 500 тисяч гривень для відновлення зруйнованих російськими терористами об’єктів критичної інфраструктури у Золочівській громаді Харківщини. Ця допомога стала черговим кроком у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», який об’єднує українські міста і села в єдиній боротьбі.
Ще один транш на таку ж суму планують здійснити вже у вересні.
Співпраця між двома Золочівськими громадами триває з перших днів повномасштабного вторгнення. Це і гуманітарна допомога, і підтримка Сил оборони, і забезпечення житлом родин, що були змушені залишити прикордонні села Харківщини.
Під час візиту делегації із Львівщини на Харківщину, про який ми вже писали у минулому номері часопису, представники обох громад не лише домовилися про подальшу співпрацю, а й обговорили важливі ініціативи: можливість реабілітації на Львівщині демобілізованих захисників з Харківщини та організацію зустрічі старост обох громад для обміну досвідом.
Міський голова Золочева Львівської області Ігор ГРИНЬКІВ зазначає:
«Для нас ця співпраця – не формальність, а щире бажання допомогти. Ми бачимо, у яких нелюдських умовах живе й бореться громада Харківщини, і розуміємо, що кожна гривня, кожен жест підтримки має значення. Золочівська громада Львівщини завжди буде поруч із Золочевом на Харківщині. Бо ми разом несемо відповідальність за майбутнє України – і тільки об’єднавшись, ми зможемо вистояти й перемогти».
Золочівська громада Харківщини є справжнім форпостом на сході України, який щодня боронить державу від ворожих атак. І сьогодні Золочівська громада-партнер із Львівщини робить усе можливе, аби допомогти громаді на Харківщині відновитися та підтримати людей у тяжких умовах війни
Леся ГОРГОТА
На фото: делегація із
м. Золочева (Львівщина) на Харківщині з нагоди підписання Меморандуму в рамках
проєкту "Пліч-о-пліч"
