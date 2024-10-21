У Золочеві відбулася зустріч із представниками ініціативи «Жити чекаючи»

Леся ГОРГОТА

Ініціатива охоплює шість громад Львівщини, а також діє у Рівненській та Дніпропетровській областях. Її мета – не залишити сім’ї зниклих безвісти наодинці з болем, а надати їм відчуття єдності та підтримки.наголосив, що у громаді вже створена система підтримки військових та їхніх родин:«У Золочівській громаді працюють фахівці відділу соціального захисту, які опікуються ветеранами та їхніми сім’ями. Маємо Комплексну програму соціальної підтримки Захисників та Захисниць України та членів їхніх сімей, яка дозволяє надавати допомогу на різних рівнях. Також при нашій центральній лікарні функціонує центр ментального здоров’я, де кожен може отримати фахову психологічну підтримку. Водночас досвід ініціативи «Жити чекаючи» є надзвичайно важливим, адже він додає ще одну, дуже чутливу й потрібну ланку — взаємну підтримку родин, які щодня чекають на своїх рідних»., наголосила на значенні підтримки «рівний рівному»:«Я знаю, що таке щодня чекати звістки про тата. Тому для мене важливо, щоб родини мали можливість говорити з тими, хто розуміє їхній біль. Ми створюємо простір, де можна поділитися своїми переживаннями, отримати пораду і просто відчути плече поруч».Золочівська громада висловлює вдячність організаторам та волонтерам ініціативи за щоденну роботу й підтримку людей, чиї рідні залишаються у полоні невідомості.