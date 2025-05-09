Новини Золочівщини
Відкрили стадіон «Сокіл» перейменований на честь Героя Романа Сороки
У Золочеві відбулася знакова й водночас зворушлива подія – міський стадіон «Сокіл» відтепер носить ім’я Романа Сороки - Героя, нашого земляка і талановитого спортсмена, який віддав життя за свободу.
Роман Сорока, позивний «Футболіст», народився у селі Вороняки. Він з юних літ пов’язав своє життя з футболом – грав за команди ФК «Сокіл», «Ниву», «Тернопіль», «Говерлу» (Вороняки) та «Буг» (Білий Камінь). У спортивному середовищі його знали як справжнього лідера, організатора гри та відданого командного гравця.
З початком повномасштабного вторгнення Роман без вагань повернувся з-за кордону, щоб стати до лав захисників України. Він служив у складі 540-го зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського, а згодом у спецпідрозділі «Шаман» ГУР МО України. За мужність і відвагу був нагороджений відзнакою «Україна понад усе» та посмертно – медаллю «За мужність при виконанні спецзавдань».
27 травня 2024 року, під час виконання бойового завдання на Харківщині, Роман Сорока загинув. Йому було лише 46 років.
Мама Романа, пані Ірина, не стримувала сліз і з глибоким болем поділилася:
«Кажуть, немає більшого щастя, як віддати життя своє за рідних, друзів і за неньку Україну. Я щиро дякую всім організаторам і хочу, щоб цю пам’ять зберегли надалі. Миру, добра і всього найкращого».
Вшанувати пам'ять Героя зібралися рідні, друзі, побратими, спортсмени та громада міста. Атмосфера події була водночас сумною й піднесеною: на стадіоні лунали слова вдячності та гордості за нашого земляка.
Міський голова Ігор Гриньків під час виступу наголосив, що перейменування стадіону – це не лише спортивна, а й духовна подія для громади:
«Сьогодні не лише спортивне свято, сьогодні – свято нашого духу. Герої не вмирають. Міська рада одноголосно прийняла рішення перейменувати стадіон в пам’ять про одного з найбільш титулованих спортсменів-футболістів громади – Романа Сороку», – сказав він.
За його словами, Роман був справжнім лідером не тільки на футбольному полі, а й у житті:
«Ромчик був нашим товаришем, лідером на полі й надійним захисником у футбольній команді. Він став справжнім захисником нашої держави і нашого народу. Пані Ірино – дорога мамо, дякуємо вам за сина. Я хотів би, щоб пам’ять про Романа була якнайдовше в наших серцях. Слава Україні!»
Стадіон, де Роман Сорока зробив свої перші кроки у великому спорті, тепер носитиме його ім’я. Це – символ вдячності й шани нашому землякові, спортсмену й воїну, який став прикладом мужності для сучасників і натхненням для прийдешніх поколінь.
Вічна пам'ять Роману Сороці! Нехай його ім’я назавжди житиме у серцях та надихає молодь на нові перемоги.
Марія СМЕРЕКА
Фото Лесі ГОРГОТИ
