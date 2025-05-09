Відкрили стадіон «Сокіл» перейменований на честь Героя Романа Сороки



Марія СМЕРЕКА

Фото Лесі ГОРГОТИ

Роман Сорока, позивний «Футболіст», народився у селі Вороняки. Він з юних літ пов’язав своє життя з футболом – грав за команди ФК «Сокіл», «Ниву», «Тернопіль», «Говерлу» (Вороняки) та «Буг» (Білий Камінь). У спортивному середовищі його знали як справжнього лідера, організатора гри та відданого командного гравця.З початком повномасштабного вторгнення Роман без вагань повернувся з-за кордону, щоб стати до лав захисників України. Він служив у складі 540-го зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського, а згодом у спецпідрозділі «Шаман» ГУР МО України. За мужність і відвагу був нагороджений відзнакою «Україна понад усе» та посмертно – медаллю «За мужність при виконанні спецзавдань».27 травня 2024 року, під час виконання бойового завдання на Харківщині, Роман Сорока загинув. Йому було лише 46 років., не стримувала сліз і з глибоким болем поділилася:«Кажуть, немає більшого щастя, як віддати життя своє за рідних, друзів і за неньку Україну. Я щиро дякую всім організаторам і хочу, щоб цю пам’ять зберегли надалі. Миру, добра і всього найкращого».Вшанувати пам'ять Героя зібралися рідні, друзі, побратими, спортсмени та громада міста. Атмосфера події була водночас сумною й піднесеною: на стадіоні лунали слова вдячності та гордості за нашого земляка.під час виступу наголосив, що перейменування стадіону – це не лише спортивна, а й духовна подія для громади:«Сьогодні не лише спортивне свято, сьогодні – свято нашого духу. Герої не вмирають. Міська рада одноголосно прийняла рішення перейменувати стадіон в пам’ять про одного з найбільш титулованих спортсменів-футболістів громади – Романа Сороку», – сказав він.За його словами, Роман був справжнім лідером не тільки на футбольному полі, а й у житті:«Ромчик був нашим товаришем, лідером на полі й надійним захисником у футбольній команді. Він став справжнім захисником нашої держави і нашого народу. Пані Ірино – дорога мамо, дякуємо вам за сина. Я хотів би, щоб пам’ять про Романа була якнайдовше в наших серцях. Слава Україні!»Стадіон, де Роман Сорока зробив свої перші кроки у великому спорті, тепер носитиме його ім’я. Це – символ вдячності й шани нашому землякові, спортсмену й воїну, який став прикладом мужності для сучасників і натхненням для прийдешніх поколінь.Вічна пам'ять Роману Сороці! Нехай його ім’я назавжди житиме у серцях та надихає молодь на нові перемоги.