Оксана Криницька: «Не всі мали силу духу Стуса чи Чорновола»



Фото з архіву Розмовляла Леся ГОРГОТА Фото з архіву

– Незалежність вже витала у повітрі. Ми її чекали. До того йшло. Вже у 1989 році на Шашкевичевій горі я побачила вперше тисячі синьо-жовтих прапорів. Люди йшли рікою і несли тисячі прапорів. Я поїхала додому. Помирав мій тато. Молодий чоловік, йому було 59 років. Він вже не вставав, незадовго після того він помер. Я йому кажу: «Тату, я бачила синьо-жовті прапори». Він розплакався. Каже: «Неправда…». Кажу: «Правда. Їх було тисячі!». І він так розплакався… Цей випадок я собі нагадала у 90-х роках, коли я була депутатом районної ради і коли один з очільників заявив: «Які прапори? Яка незалежність? Люди думають про чоботи, про цибулю!». Боже, мій вмираючий тато не думав ні про чоботи, ні про цибулю, ні про морфій, який йому кололи, ні про що… Він, зв’язковий УПА на Закерзонні, 15-річний, після тяжкого переселення, після тяжкого життя, під час важкої хвороби він не думав про чоботи. Він радів синьо-жовтому прапору. Казав: «Невже я дожив?».– Коли 24 серпня 1991 року відбувалось засідання Верховної Ради України, відчувалось хвилювання. Ми з чоловіком машиною поїхали в село на Тернопільщину. Десь за Зборовом по радіо ми почули, що є Незалежність. Ми зупинили машину, тішились. І от ми приїжджаємо в село. Біля нашої хати стоять родичі, і ми кажемо: «Ми вас всіх вітаємо! Незалежність!». І моя тітка, найстарша батькова сестра, їй було 69 років, стоїть і я бачу, як сльози котяться, і вона каже: «Господи, дякую Тобі! Я недаремно цілий вік була сама». Вона була невінчана вдова повстанця. І в той час ми ніколи не думали, що наша Незалежність ще має виборюватись кров’ю. Один з моїх родичів сказав, що то дуже легко – незалежність без крові не буває. Свободи без крові не буває. Я собі подумала: та хіба то мало крові пролито за ті століття? Виявляється, мало.А вже 15 вересня 1991 року золочівці стояли на Софіївській площі у Києві і серце раділо від того наскільки велилюдним було віче. Тоді Левко Лук`яненко зачиутвав текст Акту проголошення Незалежності України. А я в думках повторнювала слова Євгена Маланюка: «Нічого. Нічого. На площі Софії почує нас Бог...». Тоді і зараз у серці – надія. Почує нас Бог.– Коли мені випало на п’ятиріччя Незалежності вітати всіх зі святом, я почала з того, що мала би казати високі слова, а я не мала, що казати. Я тоді думала, що то найважчий період. Я навіть процитувала слова Шевченка: «Доборолась Україна…». Але після того, буквально за кілька днів у вересні, появилася гривня, появилася надія на краще, почали виплачувати пенсіонерам гроші… Але ніколи не думалося, що ми ще матимемо стільки болю і стільки крові, матимемо таку тяжку війну, що ми знову і знову виборюватимемо свою незалежність. Але при всьому тому болю, при тій крові, при тих всіх змаганнях ми мусимо вірити – ми переможемо, і Україна буде.– Крім отих всіх страшних смертей, крім того, що ми втрачаємо покоління батьків, які ніколи не народять дітей, втрати наших територій, крім того всього, що нас болить, мене особисто, як громадянку, як жінку, як філолога, та й, думаю, багатьох з нас, болить питання мови. Я почула такий вислів: «Наша мова – то не звук. Наша мова – кістка. І вона стала в горлі москалям». І я собі думаю: ну чому так? Чому питання мови має бути таким занедбаним, особливо в наш час, у час, коли вже стільки років йде війна? Я, повертаючись до всієї нашої історії, запитую: невже нас не навчив Батурин, невже нас не навчив Чортківський Базар, не навчили Крути? Нас не навчили криївки УПА, де хлопці гинули зі словами «Слава Україні!»… Нас ніщо не навчило. Чому так? Чому ми такі толерантні? Сьогодні болить дуже. Ми втратили Ірину Фаріон… І коли на неї пишуть паскудства в соціальних мережах, я розумію, що наші люди не доросли до рівня інтелігенції, до рівня розуміння, що таке наша мова, що таке наша армія, що таке наша віра. Чому ми так вміємо поступатися? Сьогодні путін заявляє дві основні вимоги російська мова як офіційна і абсолютна безборонна діяльність російської православної церкви. Тобто на московщині це розуміють. В нас не розуміють. Я прекрасно розумію, що наші очільники держави – українська у них робоча мова, а між собою вони спілкуються московською. І ця мова, до речі, заполонила наш Захід. Ми дуже співчуваємо всім внутрішньо переміщеним. Але знаєте, коли вони мають право розмовляти російською, то я маю право її не розуміти. Можу розуміти німецьку, можу розуміти польську, але я не хочу розуміти російську. І це моє право. Але це право у нас відбирають.– На жаль, таких випадків стає більше. Ось один з них. Аптека «Пульс» у Золочеві на вулиці Шашкевича, 8. Заходить жінка, стоїть чоловік. Він розмовляє російською, його мило обслуговують. Жінка робить зауваження: «Пане, тут громадський простір. Вдома можете розмовляти російською. Тут – ні». Провізори на неї накинулись: «Що ви хочете в людини?». А коли ця жінка виходила, їй вслід пролунало: «Дура недобітая». Оце і є ставлення до нашої мови. Той, хто захищає рідну мову, зветься «дура недобітая». Жінка потім повернулась до аптеки й каже: «Дівчата, ви ж могли йому сказати, що не обслуговуєте російською або попросити перейти на українську. Все ж таки він же ж не з Магадану приїхав». Натомість вони накинулись на жінку: «Ви певно з чоловіком посварились». По-перше, це неетично. Вони не знали, що ця жінка похоронила не просто чоловіка, а ще й доньку і сина. Далі було: «Ми поза політикою! Яке має значення мова!». Ці дівчата виховані у наших школах, вони ходять до наших церков. І навпроти них, що найбільше болить, портрети тих хлопців, що загинули, у тому числі й за нашу мову, за нашу ідентичність, за нашу незалежність, за наші території. І вони сміють таке казати, що вони поза політикою. Я собі сказала, що ніколи не зайду в цю аптеку. Мені просто огидно таке ставлення до мови.– А звідки воно в нас? Я, як філолог, як учитель, яка пропрацювала довгі роки, розумію. Коли я працювала в радянський час у школі, в нас були вимоги проводити раз на місяць день російської мови. І бідні вчителі мали фізику, математику, і навіть українську (!) викладати російською. І хай би спробували до колег на перерві заговорити українською. Не всі мали силу духу Стуса чи Чорновола. Люди мали дітей, мали сім’ю, мусили заробляти на шматок хліба, і вони мовчки опускали голови й говорили російською. І це толерування російської літератури. Пригадую, як один мій родич з Мелітополя казав: «В тебе такі книжки. Дістань моїм дівчатам. Але я тебе прошу – тільки російською. Я не хочу, щоб вони читали українською». А чоловік – родом з Волині. А сьогодні його старша донька, яка живе в Норильську, і якій байдуже, що вона ходить по кістках замордованих там українців, – путіністка. Це страшно.– Ще одне, що болить, – наші військові. Коли я йду по Золочеву і чую, скажу словами Шевченка, «цвенькання» російською мовою, я думаю: ми що, вже в окупації? Це що, прийшла вже окупаційна армія? І особливо боляче. Я дуже часто проходжу у Золочеві вулицею Шухевича, де висить меморіальна дошка Герою України Тарасові Савчуку. Я дуже часто розминаюсь там з військовими. Я сама себе зневажаю за те, що я їх не зупиняю й не кажу: «Подивіться в очі цьому хлопцю. Він загинув, а ви тут у Золочеві, йдете мимо тої дошки й між собою розмовляєте російською». Я не впевнена, що вони мене будуть захищати. Часто апелюють тим, що «в окопах розмовляють російською». Та не рівняйте окопи до Золочева. Може, в екстремальних умовах людина говорить російською. Але скільки було випадків, коли не знали, чи ворог, чи друг, бо він говорить мовою ворога. До речі, відповідаючи одному чоловікові у Фейсбуці, який каже, що Шевченко писав російською, любив цю мову, я нагадую слова Шевченка: «А на москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У них народ і слово, і у нас народ і слово».До речі, як він з болем і гіркотою писав до братів, до Микити, до троюрідного Варфоломія: «Пишіть до мене по-людськи. Не пишіть мовою чужою». А коли він писав про поему «Слепая», він каже: «Який мене чорт спіткав і за який гріх, що я оце сповідаюся кацапам черствим кацапським словом». От його ставлення до російської мови. І, знаєте, силі духу Шевченка тільки можна подивуватися. Дитина, яка в 15 років поїхала з України назавжди, не забула ні своєї мови, ні пісні, ні своєї України.– Знаєте, ми за століття страшної боротьби, де полягли наші кращі люди, вижили. Ми не маємо права сьогодні сказати: «Хай буде так, як є». Так не буде ніколи. Якщо ми вижили після Батурина, якщо ми вижили після страшних лихоліть, поневолень, заборон… Дехто каже, що українська мова була заборонена 145 разів, а професор Лизанчук з Львівського університету каже, що більше як 400 разів вона була заборонена. І ми вижили. Ми зберегли нашу мову, нашу пісню, зберегли дух наших молодих людей, які сьогодні віддали найцінніше – своє життя. Ми мусимо вірити – Україна буде. Але вірити мало. Треба зробити все для того, щоб зберегти нашу армію, мову, віру. Сьогодні маємо найперше підтримувати армію. Там – наші діти, там мій син, там мої учні… Деякі з моїх учнів уже на портретах у центрі Золочева… Ми не маємо права казати, що ми здамося. Ми маємо перемогти. Як казав Іван Багряний, і ці його слова викарбувані на його могилі в Новому Ульмі в Німеччині: «Ми є, були і будемо ми. І Вітчизна наша з нами».