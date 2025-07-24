Новини Золочівщини
Золочівська громада пишається: Петро Василів із села Колтів отримав державну нагороду
Мешканець села Колтів Золочівської громади, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Петро Василів удостоєний державної нагороди від Президента України. Вручення відбулося безпосередньо на пункті управління 2-го десантно-штурмового батальйону, де Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та командирами підрозділів.
«Дякую за службу, за захист України та наших людей. Дякую за Курську операцію і за дуже сміливі кроки», – наголосив Глава держави, відзначаючи бійців, серед яких і наш земляк.
Президент також розповів про відверту розмову з командирами щодо оперативної обстановки, проблем та шляхів їх вирішення, окремо акцентувавши на важливості безпілотних систем, забезпечення бригад ресурсами та підтримці новітніх розробок.
Ця новина стала гордістю для всієї громади.
Міський голова Ігор Гриньків підкреслив:
«Кожна така відзнака – це не лише визнання особистої мужності воїна, а й честь для всієї Золочівської громади. Петро Василів – справжній приклад служіння Україні. Ми вдячні йому та всім нашим захисникам за силу духу, незламність і відданість рідній землі».
Особливо радіє Колтів, рідне село нагородженого воїна.
Староста села Галина Дмитрів зазначила:
«Для нашої громади це велика подія. Петро – наш земляк. До того, як оселитись у нашому селі виховувався у ДБСТ «Рідний дім». Знаємо його як добру, працьовиту людину. Його відданість Україні та мужність – гордість Колтова і Золочівщини. Ми підтримуємо його та молимося за всіх наших воїнів».
Державна нагорода, вручена Петру Василіву, – це не лише відзнака його особистого героїзму, а й символ незламності українських воїнів, які ціною власного життя і здоров’я виборюють свободу для України.
Золочівська громада дякує своєму землякові й усім військовим за службу та захист.
Слава Героям!
Слава Україні!
