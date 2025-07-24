Золочівська громада пишається: Петро Василів із села Колтів отримав державну нагороду

«Дякую за службу, за захист України та наших людей. Дякую за Курську операцію і за дуже сміливі кроки», – наголосив Глава держави, відзначаючи бійців, серед яких і наш земляк.Президент також розповів про відверту розмову з командирами щодо оперативної обстановки, проблем та шляхів їх вирішення, окремо акцентувавши на важливості безпілотних систем, забезпечення бригад ресурсами та підтримці новітніх розробок.Ця новина стала гордістю для всієї громади.підкреслив:«Кожна така відзнака – це не лише визнання особистої мужності воїна, а й честь для всієї Золочівської громади. Петро Василів – справжній приклад служіння Україні. Ми вдячні йому та всім нашим захисникам за силу духу, незламність і відданість рідній землі».Особливо радіє Колтів, рідне село нагородженого воїна.зазначила:«Для нашої громади це велика подія. Петро – наш земляк. До того, як оселитись у нашому селі виховувався у ДБСТ «Рідний дім». Знаємо його як добру, працьовиту людину. Його відданість Україні та мужність – гордість Колтова і Золочівщини. Ми підтримуємо його та молимося за всіх наших воїнів».Державна нагорода, вручена Петру Василіву, – це не лише відзнака його особистого героїзму, а й символ незламності українських воїнів, які ціною власного життя і здоров’я виборюють свободу для України.Золочівська громада дякує своєму землякові й усім військовим за службу та захист.Слава Героям!Слава Україні!