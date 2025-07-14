Новини Золочівщини
09:45, 14 серпня 2025
Чергова партія дронів передана батальйону спецпризначення «Донбас»

Gazeta
Фото: НУС
У Золочівській громаді триває постійна підтримка військових, які боронять нашу державу на передовій. Цього тижня захисники зі складу батальйону спеціального призначення "Донбас" 18 Слов’янської бригади Національної гвардії України отримали чергову партію FPV-дронів. Це високоточна техніка, яка використовується для розвідки, ударних операцій, виявлення ворожих цілей, а головне — для збереження життя наших воїнів.
Сучасні дрони на фронті — не розкіш, а необхідність. Вони дозволяють виконувати бойові завдання на відстані, виявляти техніку та живу силу ворога, завдавати прицільних ударів і уникати прямих втрат у бою. Кожен такий дрон — це шанс зберегти життя військовим і підвищити ефективність українських підрозділів.
Від імені батальйону «Донбас» виступив один із військовослужбовців, який звернувся до громади з такими словами:
— Від усього батальйону спеціального призначення «Донбас» дякую Золочівській громаді за постійну підтримку та допомогу. Для нас це не просто допомога — це людське ставлення, ми це цінуємо та ніколи не забудемо. Мені, як жителю міста Золочів, дуже приємно, що поруч є люди, на яких можна розраховувати. Ваша увага і турбота додають нам впевненості.
Міський голова Ігор Гриньків також звернувся до присутніх та військових з такими словами:
— Сьогодні в громаді вітаємо мужніх воїнів батальйону "Донбас 18 Слов’янської бригади Національної гвардії України. Передаємо їм FPV-дрони. Кожен дрон — це збережене життя, кожен дрон — це крок до перемоги. Дякую всім, хто підтримує військо. Закликаю мешканців громади і всіх українців — хто в Україні і поза межами нашої держави — не чекайте, не відсиджуйтесь, не вичікуйте. Перемога настане тільки тоді, коли ми об’єднаємо усі свої зусилля. Дякую сьогодні мужнім і славним воїнам 18 Слов’янської бригади Національної гвардії України. Слава Україні!
Громада продовжує збір коштів та ресурсів для забезпечення потреб фронту. Наступні партії допомоги вже готуються до передачі. Спільними зусиллями — до перемоги!
Марія СМЕРЕКА
Фото авторки
