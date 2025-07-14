Чергова партія дронів передана батальйону спецпризначення «Донбас»

Марія СМЕРЕКА

Фото авторки



Сучасні дрони на фронті — не розкіш, а необхідність. Вони дозволяють виконувати бойові завдання на відстані, виявляти техніку та живу силу ворога, завдавати прицільних ударів і уникати прямих втрат у бою. Кожен такий дрон — це шанс зберегти життя військовим і підвищити ефективність українських підрозділів.Від імені батальйону «Донбас» виступив один із військовослужбовців, який звернувся до громади з такими словами:— Від усього батальйону спеціального призначення «Донбас» дякую Золочівській громаді за постійну підтримку та допомогу. Для нас це не просто допомога — це людське ставлення, ми це цінуємо та ніколи не забудемо. Мені, як жителю міста Золочів, дуже приємно, що поруч є люди, на яких можна розраховувати. Ваша увага і турбота додають нам впевненості.також звернувся до присутніх та військових з такими словами:— Сьогодні в громаді вітаємо мужніх воїнів батальйону "Донбас 18 Слов’янської бригади Національної гвардії України. Передаємо їм FPV-дрони. Кожен дрон — це збережене життя, кожен дрон — це крок до перемоги. Дякую всім, хто підтримує військо. Закликаю мешканців громади і всіх українців — хто в Україні і поза межами нашої держави — не чекайте, не відсиджуйтесь, не вичікуйте. Перемога настане тільки тоді, коли ми об’єднаємо усі свої зусилля. Дякую сьогодні мужнім і славним воїнам 18 Слов’янської бригади Національної гвардії України. Слава Україні!Громада продовжує збір коштів та ресурсів для забезпечення потреб фронту. Наступні партії допомоги вже готуються до передачі. Спільними зусиллями — до перемоги!