СВІТЛО, ЩО НЕ ГАСНЕ: ПРОЩА НА БІЛУ ГОРУ



Марія СМЕРЕКА

Фото авторки

Це не просто сходження на гору. Це шлях до себе. До витоків. До тієї правди, яку Шашкевич запалив своїм словом ще тоді, коли український голос був заглушений імперськими диктатами. І сьогодні, коли наша держава знову виборює свою свободу, – його слово лунає пророчо. Як світло, що веде.У центрі події – Архієрейська Божественна Літургія, яку очолив єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ владика Володимир ГРУЦА. На осонні гори, де стоїть пам’ятний хрест, усе піднеслось у молитві. Служба об’єднала серця – військових і волонтерів, літніх людей і молодь, духовенство і мирян.«Люди відчувають велику потребу зустрічі. Разом навіть легше долати страх та лікувати рани війни, – сказав у проповіді владика Володимир. – Маркіян Шашкевич був тим, хто першим закликав нас дивитись на себе з гідністю. Його слово – це щит. А ми маємо його тримати міцно, бо воно і далі захищає нас».Трава під ногами – як зелений килим історії. Вітер перегортає невидимі сторінки – ніби голос Шашкевича повторює нам: «Будьте собою. Говоріть своїм словом. Вірте».Після богослужіння звучали пісні, вірші та слово, натхнене Шашкевичем. Колективи з різних куточків Золочівщини представили духовно-патріотичну програму, яка торкалася найглибших струн душі.«Світло Маркіяна» – так називається це щорічне дійство. Але це не просто назва. Це символ. Це вогонь, який ми несемо, який не згасає навіть у найтемніші дні.Особливо зворушливою стала панахида біля могили тих, хто віддав життя у боротьбі за незалежність. Минуле і сучасність зустрілися в молитві – між тими, хто віддав життя за волю колись, і тими, хто її боронить сьогодні.Цьогорічна проща – особлива. Бо відбувалась у час, коли серце України болить, коли кожен день – це виклик, і кожна молитва – як крик надії. Але саме тут, на горі, яка дихає вірою і пам’яттю, ми чуємо відповідь: ми – народ, що пам’ятає, молиться і не здається.На Білій горі кожен знаходить щось своє: хтось – спокій, хтось – відповідь, хтось – надію. Але всі – світло. Те саме, яке запалив Маркіян Шашкевич. І яке ми мусимо нести далі.