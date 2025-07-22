276 ініціаційних плат для FPV-дронів передано захисникам

Золочівський підприємець, член виконавчого комітету Золочівськогї міської ради Петро Кухарський





Леся ГОРГОТА

Фото авторки

не перший рік підтримує військових, а нещодавно вкотре зробив вагомий внесок у нашу спільну справу – придбав і передав 276 плат ініціації для FPV-дронів. Ці невеликі елементи насправді мають величезне значення на полі бою.розповідає:– Плата ініціації – це те, що «вмикає» бойову частину дрона. Якщо вона неякісна – дрон може не спрацювати або, що ще гірше, зашкодити нашому бійцю. А якщо все зроблено правильно – це гарантований удар по ворогу. Тому такі деталі мають бути надійні, перевірені й стабільні в роботі. І дуже добре, коли є люди, які це розуміють., який безпосередньо працює з FPV-дронами на передовій, зазначає:– Такі плати ми встановлюємо на ударні дрони. Від їх роботи залежить точність ураження цілей. Ми бачимо результат, коли все працює без збоїв. Дякую Петру Кухарському за ці 276 плат. Це – справжня допомога, яка наближає перемогу.Самговорить просто, але щиро:– Наші воїни тримають фронт – ми маємо тримати тил. Допомагаємо чим можемо, бо кожен з нас має робити свій внесок у спільну справу. Неважливо, чи ти в окопі, чи в полі, чи за кермом. Вірю в хлопців. Вірю в Україну. І якщо ці плати допоможуть знищити ворога і зберегти життя нашим – значить, я зробив щось правильне.Підтримка аграріїв, майстрів і звичайних мешканців – це той фундамент, на якому тримається український спротив. І кожна така ініціатива – це ще один крок до нашої перемоги.