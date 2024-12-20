Новини Золочівщини
З Латвії до Золочева — з вірою, допомогою і теплом: як українці за кордоном тримають тил
У Золочів приїхав ще один друг України – керівник конфедерації українців Латвії «Віче» Богдан Тимків. Цей візит – не протокольний, не показовий, а щирий і насичений змістом. Саме під час цієї зустрічі Золочівська центральна районна лікарня отримала легковий автомобіль, який стане у нагоді в повсякденній медичній роботі. Але за цією передачею – ціла історія допомоги, довіри і великої спільної справи.
Пан Тимків за роки повномасштабної війни здійснив 68 поїздок в Україну. Його місія почалась буквально з перших днів – уже 28 лютого 2022 року до кордону з Україною прибув перший гуманітарний конвой від української громади в Латвії. З генераторами, теплими речами, продуктами. І відтоді потік допомоги не припиняється.
«Ми одразу створили благодійний фонд, бо зрозуміли: чекати не можна. Спочатку ми привозили гуманітарні вантажі на західні кордони, а вже звідти повертались із жінками й дітьми, яким було нікуди йти, – розповідає Богдан ТИМКІВ. – Був жахливий холод. Я досі пам’ятаю, як мама просто на морозі міняла підгузник тримісячній дитині. Тоді ми взяли їх до себе в автомобіль й допомогли. Згодом допомогли з житлом… Але ця картинка досі перед очима. Таке не забувається».
Очолювана паном Тимковим конфедерація «Віче» – це об’єднання кількох українських організацій у Латвії: Український культурний центр «Джерело», Спілка української молоді «Вектор у Європу», Центр українознавства.
Разом вони не тільки зберігають українську культуру за кордоном, а й активно допомагають Україні – як цивільному населенню, так і військовим.
«Зараз пріоритет – підтримка війська. Ми хочемо, щоб допомога доходила саме до рук тих, хто боронить українську землю. І щоби ми бачили очі тих, кому передаємо – це наша принципова позиція», – зазначає Богдан ТИМКІВ.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
«Зустріч з паном Богданом – це нагадування про те, що українці тримаються разом незалежно від того, де вони зараз. Я щиро вдячний за підтримку нашої лікарні. І особливо зворушливо було бачити, що ця допомога йде від громади, яка не лише зберігає національну ідентичність за кордоном, а й активно допомагає Україні. Це – велика справа, зроблена просто і по-людськи».
Богдан ТИМКІВ, керівник конфедерації українців Латвії «Віче»:
«Ми – українці, хоч і за кордоном. І ми не можемо залишатися осторонь, коли на Батьківщині йде війна. Допомагаємо, як можемо. Бо знаємо: фронт – там, але тил – тут і за межами України. І кожен має тримати свою лінію оборони. Дуже вдячний Золочеву за тепло, за відкриті серця і за людей, які воюють, які підтримують військо, які вміють по-справжньому цінувати людяність».
Ця історія – не про один автомобіль. Вона про стосунки, які будуються на довірі й спільних діях. Про допомогу, що їде здалеку, але знаходить точне місце призначення. Про людей, які залишаються українцями не за пропискою, а за покликом серця. Золочів дякує. І чекає знову – з добром і у мирний час.
