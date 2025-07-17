Новини Золочівщини
14:45, 24 липня 2025
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Трагедія на воді: у Скваряві втопився 13-річний хлопець

Трагедія на воді: у Скваряві втопився 13-річний хлопець
Gazeta
Фото: НУС
У понеділок, 23 липня, у селі Скварява сталася трагічна подія — під час купання у місцевій водоймі зник хлопець 2012 року народження. Як повідомляє Золочівське районне управління ГУ ДСНС України у Львівській області, дитина відпочивала біля озера разом із друзями.

Після купання діти вийшли з води, однак згодом виявили, що одного з них немає. Спочатку намагалися знайти його самотужки, а згодом звернулися до дорослих.

До пошуково-рятувальних робіт були оперативно залучені фахівці ДСНС, зокрема водолазна служба. На жаль, лише сьогодні, 24 липня, тіло дитини було знайдено у водоймі.
Трагедія на воді: у Скваряві втопився 13-річний хлопець
Трагедія на воді: у Скваряві втопився 13-річний хлопець

У зв’язку з трагедією рятувальники вкотре наголошують на важливості дотримання правил безпеки під час відпочинку біля води:

не залишайте дітей без нагляду;

обирайте лише дозволені та обладнані місця для купання;

не заходьте у воду в нетверезому стані;

не пірнайте у незнайомих місцях;

уважно слідкуйте за застереженнями та попередженнями служб.

Безпека — це не лише обов’язок, а й відповідальність кожного. Будьмо уважними до себе та своїх дітей.
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