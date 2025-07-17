КОЛИ СЕРЦЕ СПІВАЄ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Нехай же ця історія зігріє кожне серце. Бо вона – про віру. Про дітей. Про те, що навіть у найтемніші часи світло завжди є. І воно – у пісні. У маленькому великому серці, що вміє співати для Перемоги.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА



Данило Стебніцький – звичайний школяр, баяніст, співак, юнак із добрими очима й великим серцем. І водночас – ініціатор сольного концерту, рушійна сила, що об’єднала довкола себе дорослих, однолітків і всіх небайдужих. Його прагнення підтримати українське військо переросло у великий культурний захід, який зібрав понад 19 тисяч гривень на закупівлю основи та тканини для маскувальних сіток. Бо навіть у музиці сьогодні – фронт. Одразу після концерту гроші було передано мереживницям жіночого простору «Білі світлиця», кількість сплетених ними сіток, вираховується в кілометрах вже.Вечір розпочався з інсценізації – дівчата вийшли у танці, хлопці тримали прапори, і зал завмер, коли з залунала українська пісня. На сцену виходить Соломія Вороновська – ведуча, яка кожним словом бере за душу. Її лагідна мова, впевнені паузи, влучні фрази – все створює особливу атмосферу, коли хочеться слухати і вірити. «Цей концерт – не просто зустріч із музикою. Це ще одна ниточка нашої підтримки для воїнів, які тримають небо над Україною», – звертається Соломія до зали, і на мить стає зовсім тихо.«Сьогодні у мене перехоплює подих… Ми змогли об’єднати так багато сердець, зусиль та ідей задля такої важливої місії», – говорила ведуча. – З гордістю та теплом в серці, я рада бачити кожного з вас – тут. Хочеться аби в цей вечір в нашому залі панувала культурна боротьба, українські традиції, могутні пісня та слово. Нехай український дух юних талантів запалає ще яскравіше, зарядить вас енергією та подарує хоча б краплинку віри, що скоро настануть світлі часи. Цей концерт – благодійний. І всі зібрані кошти підуть на закупівлю тканини для маскувальних сіток. Це наш спільний внесок у захист тих, хто тримає для нас небо».На сцені з’явився Данило Стебніцький і з перших секунд зал вибухнув оваціями.«Карпатський край», «Мій край», «Родина» – його пісні звучали впевнено, з душею.«А зараз я хочу запросити на сцену Соломію – вона читає свої вірші так, що мурашки по спині», – щиро по-дружньому Данило передав місце на сцені.Соломія Вороновська, лауреатка численних поетичних конкурсів, дуже чуттєво прочитала власну поезію «Український журавлик», а потому зал огор нула хвилина мовчання...Зворушили інструментальні соло маленького сопілкаря Олега Пузиняка та баяністів Максима Небожука та Павла Стебніцького.Особливим моментом став благодійний аукціон, на якому були представлені ексклюзивні роботи ветеранки, майстрині й волонтерки Ольги Воронюк. Її творіння – це не просто вироби, а символи сили, незламності та любові до рідної землі.Ведуча чуйно супроводжує ко жен виступ Данила, делікатно переплітаючи пісні з роздумами. Вона нагадує про тих, хто боронить країну, про матерів і батьків, які чекають своїх дітей, про нашу щоденну відповідальність.Зворушливо і велично звучать «Люди-титани», «Не забудь про мене» і «Смереки осені не знають» – і кожна композиція була, як окремий спалах: віри, пам’яті, любові, надії.Зал аплодує стоячи, коли звучать «Цей сон» та «Червона рута» – у голосі Данила водночас і щем, і надія. Кожна інтонація – як дотик до серця. Люди витирають сльози – не від суму, а від світлого, глибокого зворушення. І вже спільно на завершення виконують «Ой у лузі червона калина».«Цей концерт – не про війну, а про життя, – сказала ведуча наприкінці. – Про те, що навіть у темні часи ми творимо, ми підтримуємо одне одного, ми не здаємось. Бо у нас є діти, які надихають. У нас є серце, яке співає. І буде співати – до Перемоги».І справді – пісня цього вечора не була просто виступом. Вона стала молитвою. Лінією фронту. Обіймами.Серед запрошених гостей – депутатка Золочівської міської ради Леся Горгота, яка щиро підтримала юного артиста. Її подарунок – сертифікат на навчання в Акторській студії «Квадрат» – став не лише приємною несподіванкою для Данила Стебніцького, а й визнанням його таланту та кроком до подальшого творчого зростання.«Я захоплена талантом Данила. Він не просто виконавець – він проживає кожну пісню, тримає зал, говорить душею. Такі діти – це майбутнє української сцени, і дуже хочеться, щоб він мав більше можливостей для розвитку», – зазначила Леся Горгота.Окремі слова вдячності – керівниці Народного дому Марії Дубницькій, яка підтримує, допомагає і надихає, вчителям, гостям, жителям села Білий Камінь. Саме завдяки їхній щирій підтримці, теплоті та єдності концерт став подією, яку ще довго згадуватимуть. Тут відчувалася справжня громада – та, що вболіває за своїх, підтримує творчу молодь і відкриває серце для добра.А Данило? Він уже мріє про наступний концерт. І, як зазначив нам після виступу, «наступного разу зберемо ще більше – бо хлопцям на фронті треба ще багато сіток, і ми зможемо».Данило зізнається, що цей концерт для нього – особливий. «Я хочу, щоб пісня теж воювала і перемагала», – каже він просто. І кожен вірить, що так і є – бо цей вечір справді став частиною великої боротьби.Після концерту люди не розходяться – дякують, обіймають, жертвують кошти для ЗСУ. І з цим теплом у серці повертаються додому, бо несуть із собою не лише емоції, а впевненість – ми не самі, ми разом.