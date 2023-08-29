Вшанували пам’ять полеглих вояків у «Бродівському оточенні»

У липні 1944 року в межах Львівсько-Сандомирської операції війська Червоної армії здійснили масштабний наступ, унаслідок чого частини дивізії "Галичина", що складалась переважно з українських добровольців, були оточені в районі Бродів. Це зіткнення стало одним із найкривавіших епізодів участі українців у збройних конфліктах того часу. Більшість вояків загинула, а решта — потрапила в полон або була поранена.Вшанування у Галицькому розпочалось зі спільної поминальної молитви, яку провели священнослужителі різних конфесій. Присутні схилили голови у хвилині мовчання, згадуючи полеглих не лише як учасників військових дій, а як синів і братів, яких забрала війна. До могил загиблих були покладені квіти, запалено лампадки пам’яті.Зворушливими стали виступи істориків і краєзнавців, які наголосили на важливості збереження історичної правди про ті події. Прозвучали імена полеглих, багато з яких були уродженцями місцевих сіл і містечок. На заході також виступили.блих — слова вдячності, гордості й туги за рідними розчулили присутніх до сліз.Організатори вшанування закликали берегти історичну пам’ять і передавати її молодим поколінням. Патріотизм, проявлений у ті буремні роки, має бути прикладом для сучасної України, яка й сьогодні бореться за свою свободу і незалежність.Захід у Галицькому — це непросто спогад про минуле. Це глибока моральна відповідальність перед тими, хто віддав життя за українську ідентичність і право бути господарем на своїй землі. І поки горить свічка пам’яті в серцях людей — їхня жертва не буде марною.Пам’ять про героїв Бродівського котла — це нагадування кожному з нас, що свобода ніколи не була і не буде дешевою. І сьогодні, коли українці знову зі зброєю в руках захищають свою землю, важливо розуміти: ми є нащадками тих, хто не скорився. А отже, ми зобов’язані вистояти.