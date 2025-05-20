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«Він вистояв. Він повернувся». До рідної Золочівщини з полону повертається Захисник України — Віктор-Євген Буковський
Неймовірно зворушлива та водночас довгоочікувана подія — на Золочівщину повертається наш земляк, військовослужбовець Віктор-Євген Буковський, який понад рік перебував у російському полоні.
Віктор-Євген — уродженець села Єлиховичі, воїн 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. У лютому 2023 року він зник безвісти в районі Бахмута під час запеклих боїв. Тривалий час рідні, побратими та громада не мали жодної інформації про його долю. І ось тепер — радісна звістка: Віктор-Євген живий, він - на своїй рідній землі.
Міський голова Золочева Ігор Гриньків, коментуючи цю важливу подію, зазначив:
«Повернення Віктора-Євгена Буковського з полону — це велика радість для всієї Золочівської громади. Його витримка, вірність військовій присязі та любов до Батьківщини є прикладом справжньої мужності. Ми щиро дякуємо йому за службу і незламність. Хай Господь оберігає його та всіх наших захисників. Бажаємо якнайшвидшого відновлення, міцного здоров’я та родинного затишку. Нехай кожен український воїн повертається додому живим».
Сьогодні Віктор-Євген проходить процес відновлення після важкого випробування. Його приклад — це символ віри, сили та надії для всієї громади.
Золочівщина пишається своїми Героями. Нехай кожен, хто боронить Україну, якнайшвидше повертається додому.
Слава Україні! Героям слава!
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
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