Благодійний концерт «Душа народу - в пісні і слові» відбудеться на Золочівщині

20 липня у селі Білий Камінь, що на Золочівщині, пройде благодійний концерт під назвою «Душа народу - в пісні і слові». Захід обіцяє стати яскравою культурною подією, яка поєднує мистецтво і підтримку Збройних Сил України.На сцені виступить юний вокальний талант Данило Стебніцький — переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Його виступ стане центральною частиною концерту. Пісні у його виконанні покликані не лише зворушити серце, а й допомогти фронту. Метою заходу є збір коштів на закупівлю основи та тканини для плетіння маскувальних сіток.Окрім музичної частини, під час концерту буде представлено творчість волонтерки та ветеранки Олі Воронюк. Усі охочі зможуть побачити та придбати її унікальні розмальовані гільзи з мистецького проєкту «#АртЗброя_вражає». Виручені кошти також підуть на підтримку плетіння маскувальних сіток для потреб захисників.Концерт стане ще одним доказом того, що українське мистецтво здатне не лише надихати, а й бути реальним інструментом допомоги.