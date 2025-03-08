Новини Золочівщини
11:38, 17 липня 2025
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Благодійний концерт «Душа народу - в пісні і слові» відбудеться на Золочівщині

Благодійний концерт «Душа народу - в пісні і слові» відбудеться на Золочівщині
Gazeta
Фото: НУС
20 липня у селі Білий Камінь, що на Золочівщині, пройде благодійний концерт під назвою «Душа народу - в пісні і слові». Захід обіцяє стати яскравою культурною подією, яка поєднує мистецтво і підтримку Збройних Сил України.

На сцені виступить юний вокальний талант Данило Стебніцький — переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Його виступ стане центральною частиною концерту. Пісні у його виконанні покликані не лише зворушити серце, а й допомогти фронту. Метою заходу є збір коштів на закупівлю основи та тканини для плетіння маскувальних сіток.
Благодійний концерт «Душа народу - в пісні і слові» відбудеться на Золочівщині

Окрім музичної частини, під час концерту буде представлено творчість волонтерки та ветеранки Олі Воронюк. Усі охочі зможуть побачити та придбати її унікальні розмальовані гільзи з мистецького проєкту «#АртЗброя_вражає». Виручені кошти також підуть на підтримку плетіння маскувальних сіток для потреб захисників.

Концерт стане ще одним доказом того, що українське мистецтво здатне не лише надихати, а й бути реальним інструментом допомоги.
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