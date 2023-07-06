Новини Золочівщини
09:24, 17 липня 2025
44
0

Увага! Попередження про погіршення погодних умов на Львівщині

Увага! Попередження про погіршення погодних умов на Львівщині
Gazeta
Фото: НУС
Золочівське районне управління ГУ ДСНС України у Львівській області інформує:
за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології,
17 липня вранці та вдень на території Львівської області очікуються: грози та значні дощі (15–49 мм, у селенебезпечних районах — 15–29 мм за 12 год і менше), місцями град (діаметром 6–19 мм) та шквали 15–20 м/с .
І рівень небезпечності — жовтий.
Гідрологічне попередження:
17–18 липня можливе підвищення рівнів води на річках басейну Західного Бугу (до 0,6 м).
Очікується подальше затоплення заплав (зокрема річка Полтва — м. Буськ).
На річках басейну Дністра можливе підвищення рівнів води на 0,2–0,8 м.
Загрози негативних наслідків немає, але в зонах сильних злив можливе утворення схилового та місцевого стоку.
Будьте уважні! Дотримуйтесь правил безпеки під час негоди.
У разі надзвичайної ситуації — телефонуйте 101.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Очікується погіршення погодніх умов
Очікується погіршення погодніх умов
06.07.23, Новини Золочівщини
На Львівщині оголошено штормове попередження
На Львівщині оголошено штормове попередження
04.07.22, Новини Золочівщини
Штормове попередження на 31 липня
Штормове попередження на 31 липня
30.07.21, Новини Золочівщини
На вихідних в Україні будуть дощі з градом і до +26
На вихідних в Україні будуть дощі з градом і до +26
16.05.14, Укрaїнa
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.