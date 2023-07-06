Новини Золочівщини
Увага! Попередження про погіршення погодних умов на Львівщині
Золочівське районне управління ГУ ДСНС України у Львівській області інформує:
за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології,
17 липня вранці та вдень на території Львівської області очікуються: грози та значні дощі (15–49 мм, у селенебезпечних районах — 15–29 мм за 12 год і менше), місцями град (діаметром 6–19 мм) та шквали 15–20 м/с .
І рівень небезпечності — жовтий.
Гідрологічне попередження:
17–18 липня можливе підвищення рівнів води на річках басейну Західного Бугу (до 0,6 м).
Очікується подальше затоплення заплав (зокрема річка Полтва — м. Буськ).
На річках басейну Дністра можливе підвищення рівнів води на 0,2–0,8 м.
Загрози негативних наслідків немає, але в зонах сильних злив можливе утворення схилового та місцевого стоку.
Будьте уважні! Дотримуйтесь правил безпеки під час негоди.
У разі надзвичайної ситуації — телефонуйте 101.
за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології,
17 липня вранці та вдень на території Львівської області очікуються: грози та значні дощі (15–49 мм, у селенебезпечних районах — 15–29 мм за 12 год і менше), місцями град (діаметром 6–19 мм) та шквали 15–20 м/с .
І рівень небезпечності — жовтий.
Гідрологічне попередження:
17–18 липня можливе підвищення рівнів води на річках басейну Західного Бугу (до 0,6 м).
Очікується подальше затоплення заплав (зокрема річка Полтва — м. Буськ).
На річках басейну Дністра можливе підвищення рівнів води на 0,2–0,8 м.
Загрози негативних наслідків немає, але в зонах сильних злив можливе утворення схилового та місцевого стоку.
Будьте уважні! Дотримуйтесь правил безпеки під час негоди.
У разі надзвичайної ситуації — телефонуйте 101.
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