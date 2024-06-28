Золочівська громада відзначила День Української Державності

Марія СМЕРЕКА

У заході взяли участь представники районної та міської влади, службовці, освітяни, працівники комунальних установ, підприємств, військові та небайдужі мешканці громади.Духовенство разом з усіма присутніми спільно помолились за Україну, її захисників, мир і перемогу.Під час заходу звучали слова про силу української єдності, про героїчну боротьбу нашого народу крізь століття та про ту вартість, яку сьогодні платить Україна за право бути вільною. День Української Державності — це не лише про минуле, а й про наше спільне майбутнє.У святковій програмі взяли участь:солісти Остап Масник і Марічка Фурсенко;військовий оркестр Навчального центру Національної гвардії України імені Василя Вишиваного;народний ансамбль танцю «Первоцвіт» (керівник — Юрій Сидорович).Щиро дякуємо всім, хто був з нами в цей день. Українська державність жива — в серцях, у щоденній праці та боротьбі кожного з нас.Слава Україні! Героям слава!