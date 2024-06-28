Новини Золочівщини
18:01, 15 липня 2025
62
0

Золочівська громада відзначила День Української Державності

Золочівська громада відзначила День Української Державності
Gazeta
Фото: НУС
15 липня на площі Незалежності в Золочеві відбулися урочисті заходи з нагоди Дня Української Державності — важливого свята, яке нагадує нам про глибоке історичне коріння української нації та незламне прагнення до свободи.
У заході взяли участь представники районної та міської влади, службовці, освітяни, працівники комунальних установ, підприємств, військові та небайдужі мешканці громади.
Духовенство разом з усіма присутніми спільно помолились за Україну, її захисників, мир і перемогу.

Золочівська громада відзначила День Української Державності
Золочівська громада відзначила День Української Державності
Золочівська громада відзначила День Української Державності
Золочівська громада відзначила День Української Державності
Золочівська громада відзначила День Української Державності
Золочівська громада відзначила День Української Державності

Під час заходу звучали слова про силу української єдності, про героїчну боротьбу нашого народу крізь століття та про ту вартість, яку сьогодні платить Україна за право бути вільною. День Української Державності — це не лише про минуле, а й про наше спільне майбутнє.
У святковій програмі взяли участь:
солісти Остап Масник і Марічка Фурсенко;
військовий оркестр Навчального центру Національної гвардії України імені Василя Вишиваного;
народний ансамбль танцю «Первоцвіт» (керівник — Юрій Сидорович).
Щиро дякуємо всім, хто був з нами в цей день. Українська державність жива — в серцях, у щоденній праці та боротьбі кожного з нас.
Слава Україні! Героям слава!
Марія СМЕРЕКА
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
У Золочеві відбулись урочистості з нагоди Дня Конституції України
У Золочеві відбулись урочистості з нагоди Дня Конституції України
28.06.24, Новини Золочівщини
Прапор України тримають надійні і мужні руки наших захисників
Прапор України тримають надійні і мужні руки наших захисників
31.08.23, Новини Золочівщини
У Золочеві відбулись урочистості з нагоди Дня Української Державності
У Золочеві відбулись урочистості з нагоди Дня Української Державності
28.07.23, Новини Золочівщини
У Золочеві відбулись урочистості до Дня захисників та захисниць України
У Золочеві відбулись урочистості до Дня захисників та захисниць України
14.10.21, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.