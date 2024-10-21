У Золочеві юристка фонду "SSS" надала допомогу переміщеним особам



Леся ГОРГОТА

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Під час консультацій фахівчиня надала відповіді на численні запитання, які сьогодні турбують вимушено переміщених громадян: щодо виплат ВПО, компенсацій за проживання, доступу до соціальних гарантій, зміни місця обліку, надання статусу, а також юридичних аспектів, пов’язаних із поновленням документів.«Ми щодня працюємо з чималою кількістю звернень від внутрішньо переміщених осіб. Саме тому такі виїзні юридичні консультації є надзвичайно корисними — вони дозволяють швидко надати людям професійну допомогу, роз’яснити складні питання та допомогти їм відчути підтримку. Дякуємо партнерам із фонду за співпрацю, яка має реальні результати для людей».Організація зустрічі стала можливою завдяки координації з боку представників благодійного фонду, який системно працює над посиленням правової обізнаності ВПО та допомагає громадам на місцях.«Наш фонд уже не перший рік надає допомогу внутрішньо переміщеним особам по всій країні. Ми бачимо, як важливою є не лише матеріальна підтримка, а й юридична поінформованість. Люди повинні знати свої права й мати змогу їх реалізовувати. Дякуємо Управлінню соціального захисту Золочівської РДА за відкритість до співпраці та спільну роботу для допомоги тим, хто цього потребує».Учасники заходу висловили вдячність за можливість поспілкуватися з фахівцями в живому форматі, отримати конкретні роз’яснення та почути практичні поради щодо оформлення допомоги.