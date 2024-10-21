Новини Золочівщини
17:24, 15 липня 2025
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У Золочеві юристка фонду "SSS" надала допомогу переміщеним особам

У Золочеві юристка фонду
Gazeta
Фото: НУС
15 липня 2025 року у приміщенні Управління соціального захисту населення Золочівської районної державної адміністрації відбулися юридичні консультації для внутрішньо переміщених осіб. Захід провела регіональна юристка Благодійного фонду «Stabilization Support Services» Марина Куприкова.
У Золочеві юристка фонду "SSS" надала допомогу переміщеним особам

Під час консультацій фахівчиня надала відповіді на численні запитання, які сьогодні турбують вимушено переміщених громадян: щодо виплат ВПО, компенсацій за проживання, доступу до соціальних гарантій, зміни місця обліку, надання статусу, а також юридичних аспектів, пов’язаних із поновленням документів.
У Золочеві юристка фонду "SSS" надала допомогу переміщеним особам
У Золочеві юристка фонду "SSS" надала допомогу переміщеним особам
У Золочеві юристка фонду "SSS" надала допомогу переміщеним особам

Вікторія Шумакова, начальниця управління соціального захисту населення Золочівської РДА, зазначила:
«Ми щодня працюємо з чималою кількістю звернень від внутрішньо переміщених осіб. Саме тому такі виїзні юридичні консультації є надзвичайно корисними — вони дозволяють швидко надати людям професійну допомогу, роз’яснити складні питання та допомогти їм відчути підтримку. Дякуємо партнерам із фонду за співпрацю, яка має реальні результати для людей».

Організація зустрічі стала можливою завдяки координації з боку представників благодійного фонду, який системно працює над посиленням правової обізнаності ВПО та допомагає громадам на місцях.

Оксана Яковець, координаторка БФ «Stabilization Support Services», підкреслила:
«Наш фонд уже не перший рік надає допомогу внутрішньо переміщеним особам по всій країні. Ми бачимо, як важливою є не лише матеріальна підтримка, а й юридична поінформованість. Люди повинні знати свої права й мати змогу їх реалізовувати. Дякуємо Управлінню соціального захисту Золочівської РДА за відкритість до співпраці та спільну роботу для допомоги тим, хто цього потребує».

Учасники заходу висловили вдячність за можливість поспілкуватися з фахівцями в живому форматі, отримати конкретні роз’яснення та почути практичні поради щодо оформлення допомоги.

Леся ГОРГОТА
Фото авторки
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