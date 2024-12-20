У Золочівській громаді усувають наслідки негоди



Марія СМЕРЕКА

Наслідки сильних дощів не оминули села Золочівської громади. Зокрема, у Скваряві та Галицькому фіксувалися підтоплення господарств, дворів, городів та сільських доріг. Місцеві мешканці зазнали пошкоджень приватного майна й посівів.У Скваряві стихія завдала шкоди житловим і господарським будівлям, присадибним ділянкам та городам, де вирощуються основні сільськогосподарські культури — картопля, капуста, морква, буряк. У відповідь розпочалися роботи з ліквідації наслідків: задіяно техніку, працюють працівники МВЖКП, триває розчищення територій та водовідвід.«Ми тримаємо ситуацію під контролем. Міський голова постійно на зв’язку, координує роботу служб. Разом із старостою Марією Венярською та місцевими мешканцями вживаємо всіх необхідних заходів для подолання наслідків стихії. Дякую кожному, хто долучається до спільної справи»— повідомив перший заступник міського голови Богдан Рибаха.У селі Галицьке через зливи активізувалися природні джерела, які спричинили накопичення води в низинних ділянках. Вода загрожувала окремим приватним садибам, але ситуацію вдалося швидко стабілізувати.«Ми вкотре переконались, що сила — в єдності. Дякую всім мешканцям, хто допомагав: хто копав, хто підвозив матеріали. Разом ми змогли оперативно впоратись із ситуацією й уникнути серйозніших наслідків,» — прокоментувала староста села Леся Олексів.Роботи з відновлення у селах продовжуються. Місцева влада моніторить ситуацію та реагує на звернення мешканців. Дякуємо кожному, хто долучається до спільної справи, працює для добробуту громади та показує приклад справжнього сусідства, єдності й людяності.