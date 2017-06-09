Новини Золочівщини
Учні Золочівської мистецької школи повернулися з перемогою
Нещодавно завершилася незабутня подорож учнів та викладачів Золочівської мистецької школи до сонячної Болгарії, де юні таланти взяли участь у престижному міжнародному конкурсі «Славянский Венець 2025». Це справжнє свято таланту, емоцій і натхнення — подія для тих, хто живе мистецтвом, вірить у силу творчості й прагне поділитися нею зі світом.
Ці кілька днів стали яскравими й насиченими: нові знайомства, культурні відкриття, сценічні виступи — усе це створило неповторну атмосферу творчого підйому.
Cвоїми враженнями поділилася викладач Золочівської мистецької школи Галина Петрівна Осташевська:
— Ось і завершилась наша подорож до сонячної Болгарії. Це були дні, сповнені яскравих вражень, нових знайомств та незабутніх емоцій. Щиро дякуємо організаторам за чудову можливість побувати на цьому конкурсі, за турботу та високий рівень проведення заходу.
Особлива гордість — це наші учні, які зуміли показати чудові результати, гідно представили нашу школу та стали призерами.
Це Данило Стебніцький та Павло Стебніцький, які здобули перші місця у своїх вікових категоріях. Хочу побажати їм подальших звершень і натхнення.
Величезні слова подяки батькам, які завжди стають хорошою підтримкою та опорою.
До цих здобутків долучилися зусилля викладачів, натхнення дітей та невтомна підтримка батьків. Саме завдяки цій єдності й любові до мистецтва учні змогли гідно представити не лише школу, а й Україну на міжнародному рівні.
З перемогами, яскравими враженнями та новим творчим запалом учні повернулися додому — сповнені сил, енергії та бажання рухатися далі назустріч новим досягненням.
Ці кілька днів стали яскравими й насиченими: нові знайомства, культурні відкриття, сценічні виступи — усе це створило неповторну атмосферу творчого підйому.
Cвоїми враженнями поділилася викладач Золочівської мистецької школи Галина Петрівна Осташевська:
— Ось і завершилась наша подорож до сонячної Болгарії. Це були дні, сповнені яскравих вражень, нових знайомств та незабутніх емоцій. Щиро дякуємо організаторам за чудову можливість побувати на цьому конкурсі, за турботу та високий рівень проведення заходу.
Особлива гордість — це наші учні, які зуміли показати чудові результати, гідно представили нашу школу та стали призерами.
Це Данило Стебніцький та Павло Стебніцький, які здобули перші місця у своїх вікових категоріях. Хочу побажати їм подальших звершень і натхнення.
Величезні слова подяки батькам, які завжди стають хорошою підтримкою та опорою.
До цих здобутків долучилися зусилля викладачів, натхнення дітей та невтомна підтримка батьків. Саме завдяки цій єдності й любові до мистецтва учні змогли гідно представити не лише школу, а й Україну на міжнародному рівні.
З перемогами, яскравими враженнями та новим творчим запалом учні повернулися додому — сповнені сил, енергії та бажання рухатися далі назустріч новим досягненням.
Ірина ДОМАРЕЦЬКА
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