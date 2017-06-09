Учні Золочівської мистецької школи повернулися з перемогою

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

— Ось і завершилась наша подорож до сонячної Болгарії. Це були дні, сповнені яскравих вражень, нових знайомств та незабутніх емоцій. Щиро дякуємо організаторам за чудову можливість побувати на цьому конкурсі, за турботу та високий рівень проведення заходу.Особлива гордість — це наші учні, які зуміли показати чудові результати, гідно представили нашу школу та стали призерами.Це Данило Стебніцький та Павло Стебніцький, які здобули перші місця у своїх вікових категоріях. Хочу побажати їм подальших звершень і натхнення.Величезні слова подяки батькам, які завжди стають хорошою підтримкою та опорою.До цих здобутків долучилися зусилля викладачів, натхнення дітей та невтомна підтримка батьків. Саме завдяки цій єдності й любові до мистецтва учні змогли гідно представити не лише школу, а й Україну на міжнародному рівні.З перемогами, яскравими враженнями та новим творчим запалом учні повернулися додому — сповнені сил, енергії та бажання рухатися далі назустріч новим досягненням.