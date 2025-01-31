У Золочеві молодіжний театр «Край» завершив театральний сезон

29 червня в Палаці культури відбулася особлива подія – прем’єра вистави «Маленький принц» у постановці Золочівського молодіжного театру «Край». Так молоді актори завершили театральний сезон — емоційно, з глибоким підтекстом і великою любов’ю до глядача.Попри неочікувані труднощі, зміни в складі та навіть зміну часу показу через інші заходи в місті, вистава таки відбулася.Катерина ТИХОНОВА, керівниця і натхненниця театру, зізнається, що цей день був сповнений символізму:«Коли ми обирали дату прем’єри, ми ще не знали, що саме цього дня народився автор «Маленького принца» Антуан де Сент-Екзюпері… Не знали, що в ніч на 29 червня загине пілот Максим Устименко… Не знали, що наш актор-льотчик піде до війська за три дні до вистави, і доведеться екстрено змінювати склад… Але попри все, вистава відбулася. І була дуже теплою, щирою, глибокою. Дякую всім, хто розділив цей день з нами».У головній ролі Маленького принца глядачі побачили Матвія Анісімова. Його брат Максим Анісімов зіграв одразу дві ролі, замінивши вибулого актора. Разом із ними на сцені виступили Соломія Байко, Яна Козелько, Анна Лайбіда, Софія Юхимук, Марічка Гардигура, Анна Куса, Христина Куса, Юрій і Софія Галабуди, Марта Гальчик, Люба Купінська, Владислав Зарічний, Олег Блашко, Соломія Дзюрман, Софія і Надія Мазяр, Олеся Імарчук. Всі вони – молоді, талановиті, натхненні – створили по-справжньому казкову атмосферу.Після вистави було вручено дипломи лауреаткам Всеукраїнського конкурсу – Анні Лайбіді, Марічці Гардигурі та Марті Гальчик. А також серед глядачів провели традиційний розіграш подяк і подарунків.Святкова атмосфера панувала не лише у глядацькій залі. У фойє театру учасники організували для дітей справжнє казкове дійство: ростові ляльки, танці, кульки, морозиво, солодощі й фотозони.Організаторкою заходу виступила Катерина Тихонова. До створення театрального свята долучилися багато небайдужих. Звукове оформлення забезпечив Володимир Яценко, художнє світло — Ira Neo, афішу створив Олексій Блиск. Партнери події – родина Богонюків, Світлана Вереда та ТМ «Златка», Галина Куса.«Дякую кожному, хто надихає і дарує світло! Усіх люблю і обіймаю!» – прокоментувала Катерина Тихонова.Молодіжний театр завершив ще один театральний сезон у Золочеві – з глибоким сенсом, світлом у серці й вірою в добро.