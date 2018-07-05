Новини Золочівщини
19:42, 26 червня 2025
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У Золочеві триває капітальний ремонт окремих ділянок вулиці Шевченка

У Золочеві триває капітальний ремонт окремих ділянок вулиці Шевченка
Gazeta
Фото: НУС

У Золочеві розпочато капітальний ремонт найбільш проблемних ділянок вулиці Шевченка — однієї з найдовших і транспортно важливих вулиць міста. Роботи виконуються за кошти міського бюджету з дотриманням державних будівельних норм (ДБН).
Для забезпечення якості та контролю за ходом ремонту Золочівська міська рада залучила компанію, що здійснює технічний нагляд за реалізацією будівельних робіт.
Богдан Рибаха, в.о. міського голови, зазначає:
«Вулиця Шевченка — одна з найдовших у нашому місті. Через те, що під нею пролягає багато інженерних мереж, які з роками втратили свою надійність, дорожнє покриття зазнає прискореного зносу. Ми прийняли рішення зосередитися на найкритичніших відрізках — саме там, де ситуація є найнебезпечнішою для учасників руху. Працюємо в межах наявного бюджету та з урахуванням воєнних обставин. Дякуємо мешканцям за терпіння і розуміння.»
Роботи тривають із урахуванням усіх державних будівельних норм, а після завершення ремонтовані відрізки забезпечать кращу проїзність і комфорт для пішоходів і водіїв.
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