У Золочеві триває капітальний ремонт окремих ділянок вулиці Шевченка

«Вулиця Шевченка — одна з найдовших у нашому місті. Через те, що під нею пролягає багато інженерних мереж, які з роками втратили свою надійність, дорожнє покриття зазнає прискореного зносу. Ми прийняли рішення зосередитися на найкритичніших відрізках — саме там, де ситуація є найнебезпечнішою для учасників руху. Працюємо в межах наявного бюджету та з урахуванням воєнних обставин. Дякуємо мешканцям за терпіння і розуміння.»Роботи тривають із урахуванням усіх державних будівельних норм, а після завершення ремонтовані відрізки забезпечать кращу проїзність і комфорт для пішоходів і водіїв.