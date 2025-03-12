Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко: «Медицина — не витрати, а інвестиція в майбутнє»

Леся ГОРГОТА

Фото Марії СМЕРЕКИ Фото Марії СМЕРЕКИ

Золочівська лікарня є прикладом системного розвитку у форматі загальної лікарні спроможної мережі. Вона обслуговує понад 65 тисяч мешканців трьох громад — Золочівської, Поморянської та Зборівської. Попри складні воєнні умови, упродовж останніх трьох років тут вдалось досягти вражаючих результатів.Відкрито амбулаторне реабілітаційне відділення, стаціонарне психіатричне, центр ментального здоров’я, центр стоматологічної допомоги та кабінет «Довіри». Завдяки підтримці Міністерства охорони здоров’я в закладі запрацював кабінет комп’ютерної томографії та створено сучасне укриття з операційним блоком.Тривають ремонтні роботи у терапевтичному й неврологічному відділеннях, а також розробляється проєктна документація на створення відділень невідкладної допомоги та стаціонарної реабілітації. У перспективі — відкриття патологоанатомічного відділення, лікарняної аптеки та оновлення хірургічного блоку.У 2024 році в лікарні проліковано понад 200 тисяч пацієнтів, із них майже 9 тисяч — у стаціонарі. Від початку 2025 року вже проведено близько тисячі операцій різного профілю.«Я відкритий до діалогу і приїхав, щоб почути колектив, керівника медзакладу та побачити реальну ситуацію на місці. Президент України та Міністерство охорони здоров’я зацікавлені, щоб українські лікарі отримували гідну оплату праці, на рівні європейських колег. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю, а не лише обіцянкою».«Ми вдячні за увагу та підтримку. Сьогодні як ніколи важливо не втрачати темпу змін — і в інфраструктурі, і в підходах до лікування. Маємо чітке бачення, над чим працювати далі — разом із державою, громадою та партнерами».Однією з ключових тем візиту стало обговорення змін у системі інтернатури. Уперше в Україні розподіл інтернів до медзакладів відбувається через електронну систему, що забезпечує прозорість і виключає будь-яке ручне втручання.У Золочівській ЦРЛ наразі проходять інтернатуру п’ятеро молодих лікарів, ще шість вакансій відкрито. Держава впровадила нові механізми підтримки: з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата інтерна становить 15 тисяч гривень, а ті, хто залишиться працювати в сільській місцевості або на прифронтових територіях, отримають одноразову грошову допомогу — 200 тисяч гривень.«Дякую молодим лікарям, які вже обирають працювати в громадах. І громадам, які створюють для них умови», — зазначив Віктор Ляшко.«Лише цьогоріч із міського бюджету спрямовано близько 15 мільйонів гривень на підтримку й розвиток галузі. Ми усвідомлюємо, що запит на якісні послуги змінився — як і сама політика в охороні здоров’я. Але головне — це здоров’я людини. І ми будемо й надалі робити все можливе, щоб жителі нашої громади отримували допомогу на гідному рівні».---Золочівська лікарня — не просто медичний заклад. Це приклад того, як синергія державної політики, ініціативи місцевої влади та професіоналізму медиків здатна змінювати медицину в регіонах уже сьогодні.