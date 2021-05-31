Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого

Леся ГОРГОТА

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За святковим богослужінням Владиці співслужили священники Львівсько-Сокальської єпархії та інші духовні отці, які прибули до Золочева, аби розділити радість цього знакового дня. Літургія проходила у молитовному піднесенні, супроводжувана церковним хором, що наповнював простір храму урочистим звучанням.У своїй проповіді владика Димитрій нагадав про свято Всіх святих землі української, особливо згадавши мучеників Бориса і Гліба, та звернувся до вірян зі словами підтримки і духовного піднесення. Архіпастир щиро привітав отця Володимира Легкого з визначними ювілеями — 80-річчям від дня народження, 50-річчям священичого служіння та 40-річчям пастирського служіння на парафії. З благословення Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія отець-ювіляр був нагороджений орденом святого рівноапостольного князя Володимира Великого І ступеня.Особливі церковні нагороди цього дня також були вручені парафіяльним доброчинцям та представникам влади:Орденом святого Володимира ІІІ ступеня: Вах Володимир Дмитрович, Вереда Сергій Борисович, Тютин Олександр ВолодимировичМедаллю «Хрест Свободи»: Гриньків Ігор Михайлович, міський голова ЗолочеваМедаллю святого великомученика Юрія Переможця: Рибаха Богдан Володимирович, в.о. міського головиМедаллю святого архістратига Михаїла: Мелих Орест, Чепіль АндрійАрхієрейською грамотою: Федунчик Роман Михайлович, Якімцов Віктор МихайловичПісля богослужіння відбувся урочистий хресний хід довкола храму. Митрополит Димитрій звершив чин на оновлення храму, освятив принесене вірянами зілля, а на завершення було виголошено «Многоліття» всім присутнім.Настоятель храму, отець Володимир Легкий, подякував Владиці Димитрію за архіпастирський візит, спільну молитву та відзнаки, які стали знаком вдячності за роки щирого служіння Богу і громаді. Щирі слова вдячності і вітання пролунали також від парафіян, церковного комітету, духовенства та представників місцевої влади.Цей день став не лише святом однієї парафії, а важливою духовною подією для всієї громади. Він засвідчив цінність служіння, силу молитви і спільної пам’яті, яка об’єднує покоління в єдиній вірі та шануванні.