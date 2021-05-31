Новини Золочівщини
08:00, 23 червня 2025
119
0

Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого

Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого
Gazeta
Фото: НУС
У неділю, 22 червня 2025 року, храм Воскресіння Христового в Золочеві наповнився особливою атмосферою єдності, вдячності та глибокої духовності. З нагоди 80-річчя від дня народження Золочівського благочинного, настоятеля храму, митрофорного протоієрея Володимира Легкого, у святині було звершено Архієрейську Божественну Літургію.
Очолив богослужіння митрополит Львівський і Сокальський Димитрій. На подвір’ї храму архієрея з короваєм і квітами зустріли парафіяни, а у самій святині — настоятель Володимир Легкий із вітальним словом.
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого

За святковим богослужінням Владиці співслужили священники Львівсько-Сокальської єпархії та інші духовні отці, які прибули до Золочева, аби розділити радість цього знакового дня. Літургія проходила у молитовному піднесенні, супроводжувана церковним хором, що наповнював простір храму урочистим звучанням.
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого
Молитва, вдячність і відзнаки: у храмі Воскресіння Христового в Золочеві вшанували 80-літній ювілей отця Володимира Легкого


У своїй проповіді владика Димитрій нагадав про свято Всіх святих землі української, особливо згадавши мучеників Бориса і Гліба, та звернувся до вірян зі словами підтримки і духовного піднесення. Архіпастир щиро привітав отця Володимира Легкого з визначними ювілеями — 80-річчям від дня народження, 50-річчям священичого служіння та 40-річчям пастирського служіння на парафії. З благословення Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія отець-ювіляр був нагороджений орденом святого рівноапостольного князя Володимира Великого І ступеня.
Особливі церковні нагороди цього дня також були вручені парафіяльним доброчинцям та представникам влади:
Орденом святого Володимира ІІІ ступеня: Вах Володимир Дмитрович, Вереда Сергій Борисович, Тютин Олександр Володимирович
Медаллю «Хрест Свободи»: Гриньків Ігор Михайлович, міський голова Золочева
Медаллю святого великомученика Юрія Переможця: Рибаха Богдан Володимирович, в.о. міського голови
Медаллю святого архістратига Михаїла: Мелих Орест, Чепіль Андрій
Архієрейською грамотою: Федунчик Роман Михайлович, Якімцов Віктор Михайлович
Після богослужіння відбувся урочистий хресний хід довкола храму. Митрополит Димитрій звершив чин на оновлення храму, освятив принесене вірянами зілля, а на завершення було виголошено «Многоліття» всім присутнім.
Настоятель храму, отець Володимир Легкий, подякував Владиці Димитрію за архіпастирський візит, спільну молитву та відзнаки, які стали знаком вдячності за роки щирого служіння Богу і громаді. Щирі слова вдячності і вітання пролунали також від парафіян, церковного комітету, духовенства та представників місцевої влади.
Цей день став не лише святом однієї парафії, а важливою духовною подією для всієї громади. Він засвідчив цінність служіння, силу молитви і спільної пам’яті, яка об’єднує покоління в єдиній вірі та шануванні.
Леся ГОРГОТА
Фото авторки
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Митрополит Димитрій відзначив церковними відзнаками золочів'ян
Митрополит Димитрій відзначив церковними відзнаками золочів'ян
31.05.21, Новини Золочівщини
Освячення храму у Стадні
Освячення храму у Стадні
02.10.17, Новини Золочівщини
Духовна радість спільної молитви
Духовна радість спільної молитви
05.05.17, Новини Золочівщини
Молитвами Божої Матері наш народ здолає усі труднощі
Молитвами Божої Матері наш народ здолає усі труднощі
27.06.15, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.