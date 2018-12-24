Юні футболісти Золочівської ДЮСШ вибороли срібло на міжнародному турнірі в Кракові

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

На груповому етапі команда Золочівської ДЮСШ здобула сім перемог у семи матчах і посіла перше місце у своїй групі, чим забезпечила собі участь у найсильнішому дивізіоні змагань — Лізі Чемпіонів. Там наші футболісти також виступили блискуче: п’ять перемог, одна нічию та лише одна поразка — з мінімальним рахунком 0:1 — від Футбольної академії міста Вроцлав, яка й стала переможцем турніру.Cклад команди: Михайло Малик, Тимофій Бурак, Марко Бурак, Давид Михайловський, Кирило Строєв (капітан), Макар Братейко, Дем’ян Блажейко, Чайка Макар, Дмитро Дегтярук, Павло Шайген, Вадим Троян, Остап Кухарський, Андрій Дутко, Артем Козак, Марко Макогонський.Особливої уваги заслуговує виступ нападника команди Тимофія Бурака, який із 29 забитими м’ячами став найкращим бомбардиром турніру і отримав індивідуальну нагороду — «Платинова бутса».— Цей турнір став справжнім випробуванням і водночас святом для наших дітей. Ми ретельно готувалися, і результат — 2 місце серед 32 команд — це свідчення великої праці, сили волі та єдності колективу. Я дякую кожному гравцеві за відданість, батькам — за підтримку, а особливо матерям, які були поруч і допомагали під час поїздки. Перемога Тимофія Бурака — окрема гордість. Тимофій побив рекорд всіх минулорічних турнірів. Рекорд був 27 голів. Впевнений, у цих дітей велике спортивне майбутнє.Крім футбольних баталій, для дітей організували насичену культурну програму: відпочинок у аквапарку, екскурсію до Замку Вавеля та прогулянки старовинним Краковом, що подарувало юним футболістам незабутні емоції.Організатори і тренерський склад щиро дякують Михайлу Костику, Петру Чернишу та всім батькам, які сприяли участі команди в турнірі. Окрема подяка матерям, які супроводжували дітей і стали невід'ємною частиною команди.Найщиріша вдячність — Збройним Силам України, які щодня дають можливість дітям тренуватись, рости та представляти нашу країну на міжнародній арені.