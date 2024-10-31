Золочів та Сміт-Фоллс (Канада) стали містами-партнерами

Леся ГОРГОТА

Фото авторки та прес-служби міської ради м. Сміт-Фоллс Фото авторки та прес-служби міської ради м. Сміт-Фоллс

Відбулося офіційне підписання Договору про побратимство та співпрацю між містом Золочів Львівської області (Україна) та містом Сміт-Фоллс провінції Онтаріо (Канада).Церемонія підписання проходила в онлайн-форматі. У Золочеві в заході взяли участь керівництво громади, депутати міської ради та представники громадськості.Мери обох міст – Ігор Гриньків (Золочів) та Шон Паньков (Сміт-Фоллс) – засвідчили взаємне бажання розвивати партнерські відносини, засновані на повазі, культурному обміні та спільних ініціативах.Мер міста Сміт-Фоллс Шон ПАНЬКОВ висловив щиру подяку своїй міській раді та громаді за підтримку цієї ініціативи:«Ми з ентузіазмом сприйняли ідею партнерства із Золочевом. Мешканці нашого міста вже виявили велике зацікавлення, вони прагнуть дізнатися більше про вашу історію, культуру та людей. Це партнерство відкриває шлях до нових знань, взаєморозуміння та спільних проєктів».Міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ наголосив, що депутати Золочівської міської ради одноголосно підтримали намір побратимства:«Я вдячний канадським колегам за відкритість і добру волю до співпраці. Ми маємо успішний досвід партнерства з європейськими громадами та містами України. Сьогодні відстань уже не є перепоною, якщо є бажання пізнати культуру, людей, звичаї. Саме так, крок за кроком, будується мир у світі. Ми щиро зацікавлені у цьому партнерстві».Договір передбачає співпрацю в таких галузях, як туризм, культура та архітектура, молодіжні та спортивні ініціативи, наука й освіта, охорона довкілля, економічний розвиток, обмін досвідом.Цей важливий крок відкриває нові горизонти для Золочівської громади – як у плані міжнародної співпраці, так і для побудови дружніх контактів між людьми на різних континентах.