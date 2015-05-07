Молодіжна проща у селі Кропивна: молитва, пам'ять і надія

Марія СМЕРЕКА

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Урочисту Архиєрейську Божественну Літургію очолив Архиєпископ і Митрополит Львівський владика Ігор. У своїй глибокій та натхненній проповіді владика звернувся до вірних зі словами апостола Павла, закликаючи до вірності Богові та до живого свідчення віри щоденними вчинками любові.— Апостол Павло пишався тими, хто несли віру до інших народів, —— Він вірив, що молитва і духовна підтримка можуть об’єднати людей у Христі. Ці слова і сьогодні звучать як заклик для кожного з нас: свідчити про віру не лише словами, а передусім життям.Роздумуючи над словами євангелиста Матвія, митрополит Ігор закликав не боятися любити — навіть ворогів. Він підкреслив, що ця любов не означає безкарності чи відсутності справедливості, але є виявом глибокої віри та надії на Божий суд і милосердя.— Господь закликає нас до надзвичайної любові — любити тих, хто нас ненавидить, молитися за переслідувачів. Але водночас Христос не заперечує справедливості. Ми маємо право і обов’язок захищати своїх, боронити рідну землю. Бог розрізняє: хто нападає і вбиває — і хто борониться, — сказав Архиєрей. — Тож молімося за мир, якого щиро прагнемо!Після Літургії владика Ігор освятив воду та разом із духовенством і вірянами відслужив панахиду за отцем Януарієм Федаком — душпастирем, який залишив глибокий слід у житті Церкви та громади.У духовній атмосфері прощі синкел у справах монашества Львівської Архиєпархії отець Юстин Бойко виступив із лекцією про життєвий шлях і служіння отця Януарія. Його розповідь відкрила нові сторінки з історії цієї постаті, надихаючи молодь гідно плекати віру, пам’ять і посвяту своєму народу.На завершення молодіжна проща перетворилася на справжнє свято віри — Комісія у справах молоді Львівської Архиєпархії провела духовно-розважальну програму, яку провадив її очільник — отець Орест Єлізаров. Пісні, молитви та щирі розмови стали тим духовним зерном, яке ще довго даватиме плоди у серцях учасників.