Новини Золочівщини
Молодіжна проща у селі Кропивна: молитва, пам'ять і надія
У селі Кропивна, що належить до Поморянського деканату, на Парафії Собору Пресвятої Богородиці УГКЦ відбулася молодіжна проща, приурочена до 130-річчя від дня народження отця Януарія Федака — священника, вірного сина Української Греко-Католицької Церкви та ревного душпастиря.
Урочисту Архиєрейську Божественну Літургію очолив Архиєпископ і Митрополит Львівський владика Ігор. У своїй глибокій та натхненній проповіді владика звернувся до вірних зі словами апостола Павла, закликаючи до вірності Богові та до живого свідчення віри щоденними вчинками любові.
— Апостол Павло пишався тими, хто несли віру до інших народів, — наголосив Архиєрей. — Він вірив, що молитва і духовна підтримка можуть об’єднати людей у Христі. Ці слова і сьогодні звучать як заклик для кожного з нас: свідчити про віру не лише словами, а передусім життям.
Роздумуючи над словами євангелиста Матвія, митрополит Ігор закликав не боятися любити — навіть ворогів. Він підкреслив, що ця любов не означає безкарності чи відсутності справедливості, але є виявом глибокої віри та надії на Божий суд і милосердя.
— Господь закликає нас до надзвичайної любові — любити тих, хто нас ненавидить, молитися за переслідувачів. Але водночас Христос не заперечує справедливості. Ми маємо право і обов’язок захищати своїх, боронити рідну землю. Бог розрізняє: хто нападає і вбиває — і хто борониться, — сказав Архиєрей. — Тож молімося за мир, якого щиро прагнемо!
Після Літургії владика Ігор освятив воду та разом із духовенством і вірянами відслужив панахиду за отцем Януарієм Федаком — душпастирем, який залишив глибокий слід у житті Церкви та громади.
У духовній атмосфері прощі синкел у справах монашества Львівської Архиєпархії отець Юстин Бойко виступив із лекцією про життєвий шлях і служіння отця Януарія. Його розповідь відкрила нові сторінки з історії цієї постаті, надихаючи молодь гідно плекати віру, пам’ять і посвяту своєму народу.
На завершення молодіжна проща перетворилася на справжнє свято віри — Комісія у справах молоді Львівської Архиєпархії провела духовно-розважальну програму, яку провадив її очільник — отець Орест Єлізаров. Пісні, молитви та щирі розмови стали тим духовним зерном, яке ще довго даватиме плоди у серцях учасників.
Урочисту Архиєрейську Божественну Літургію очолив Архиєпископ і Митрополит Львівський владика Ігор. У своїй глибокій та натхненній проповіді владика звернувся до вірних зі словами апостола Павла, закликаючи до вірності Богові та до живого свідчення віри щоденними вчинками любові.
— Апостол Павло пишався тими, хто несли віру до інших народів, — наголосив Архиєрей. — Він вірив, що молитва і духовна підтримка можуть об’єднати людей у Христі. Ці слова і сьогодні звучать як заклик для кожного з нас: свідчити про віру не лише словами, а передусім життям.
Роздумуючи над словами євангелиста Матвія, митрополит Ігор закликав не боятися любити — навіть ворогів. Він підкреслив, що ця любов не означає безкарності чи відсутності справедливості, але є виявом глибокої віри та надії на Божий суд і милосердя.
— Господь закликає нас до надзвичайної любові — любити тих, хто нас ненавидить, молитися за переслідувачів. Але водночас Христос не заперечує справедливості. Ми маємо право і обов’язок захищати своїх, боронити рідну землю. Бог розрізняє: хто нападає і вбиває — і хто борониться, — сказав Архиєрей. — Тож молімося за мир, якого щиро прагнемо!
Після Літургії владика Ігор освятив воду та разом із духовенством і вірянами відслужив панахиду за отцем Януарієм Федаком — душпастирем, який залишив глибокий слід у житті Церкви та громади.
У духовній атмосфері прощі синкел у справах монашества Львівської Архиєпархії отець Юстин Бойко виступив із лекцією про життєвий шлях і служіння отця Януарія. Його розповідь відкрила нові сторінки з історії цієї постаті, надихаючи молодь гідно плекати віру, пам’ять і посвяту своєму народу.
На завершення молодіжна проща перетворилася на справжнє свято віри — Комісія у справах молоді Львівської Архиєпархії провела духовно-розважальну програму, яку провадив її очільник — отець Орест Єлізаров. Пісні, молитви та щирі розмови стали тим духовним зерном, яке ще довго даватиме плоди у серцях учасників.
Марія СМЕРЕКА
Фото авторки
Фото авторки
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