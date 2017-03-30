ФЕСТИВАЛЬ ПОВСТАНСЬКОЇ ПІСНІ У ВОРОНЯКАХ: МОЛИТВА, ПАМ’ЯТЬ І ЛЮБОВ ДО УКРАЇНИ

Учасники заходу взяли участь у панахиді, молебні та чині Водосвяття, які відслужили священники.



Леся ГОРГОТА

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«Сьогодні ми тут, щоб помолитись і подякувати за тих, хто поклав життя за волю України. Їхня жертва — це наш обов’язок пам’ятати, любити і передавати цю історію далі».Пронизливе слово виголосив також отець Юрій Чудяк, синкел у справах духовенства і священичих родин, підкресливши, що«Не ненависть, а любов — до ближнього, до України — робить нас переможцями. Ми — народ світла. Перемагаймо в любові».зворушивши присутніх спогадами про сучасних Героїв, серед яких — і його сини, які нині боронять Україну.«Повстанська пісня — це молитва і заклик до бою, це пам’ять, яка продовжується у новітніх героїв. Ці історії сучасної боротьби — як продовження боротьби УПА. Ми мусимо пам’ятати, що лише боротьба дає плоди».У мистецькій частині фестивалю виступили:народний хор «Благовіст» із с. Вороняки (керівник Зеновій Дмитрак),колектив «Любисток» із с. Ясенівці (керівник Леся Бойко),чоловічий склад хору «Благовіст» (керівник Євген Клак),молодіжний хор с. Шпиколоси,Олександра Гунько, донька захисника, з піснею «Батько наш — Бандера».Пісні «Стою у лісі самотою», «Завтра в далеку дорогу», «У лісі темному», «Повіяв вітер степовий» та інші звучали над горами, об’єднуючи серця.Фінальним акордом стало спільне виконання духовного гімну України — «Боже великий, єдиний».На завершення отець Михайло Смолінський поділився зворушливою історією про 95-річного мешканця села, який перед смертю сказав: «Діти, як я любив Україну…» І саме ця любов до України звучала в кожній ноті, у кожному слові, в кожному серці.На фестивалі були присутні численні гості, священники, мешканці громади та учасники з різних куточків України.Цьогорічний фестиваль у Вороняках — це не лише данина минулому, це заповіт майбутньому. Це наша єдність, наша сила, наша пісня. Нехай лунає вона вічно.І вона лунала. Лунала понад лісами, лунала у серцях, між словами, між молитвами... Лунала і, здається, сама земля її пам’ятає. В єдності – сила народу. Боже, нам єдність подай.