Новини Золочівщини
Вітання з 20-річчям для Анастасії Лісної
Дорогу внучку та донечку Анастасію ЛІСНУ щиро вітають з 20-річчям бабуся Іванка, мама Марія, тато Андрій та родина Оріховських.
З двадцятиріччям, з ювілеєм
Ми всі тебе вітаємо!
Успішних кроків по життю
Всі від душі бажаємо.
Нехай вдається кожна справа,
Нехай тебе настигне слава.
Зичимо в мирі й щасті жити,
Любити, вірити, радіти!
З двадцятиріччям, з ювілеєм
Ми всі тебе вітаємо!
Успішних кроків по життю
Всі від душі бажаємо.
Нехай вдається кожна справа,
Нехай тебе настигне слава.
Зичимо в мирі й щасті жити,
Любити, вірити, радіти!
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