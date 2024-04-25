Вітання з 20-річчям для Анастасії Лісної

Дорогу внучку та донечку Анастасію ЛІСНУ щиро вітають з 20-річчям бабуся Іванка, мама Марія, тато Андрій та родина Оріховських.

З двадцятиріччям, з ювілеєм

Ми всі тебе вітаємо!

Успішних кроків по життю

Всі від душі бажаємо.

Нехай вдається кожна справа,

Нехай тебе настигне слава.

Зичимо в мирі й щасті жити,

Любити, вірити, радіти!

