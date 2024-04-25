Новини Золочівщини
07:33, 17 червня 2025
74
0

Вітання з 20-річчям для Анастасії Лісної

Вітання з 20-річчям для Анастасії Лісної
Gazeta
Фото: НУС
Дорогу внучку та донечку Анастасію ЛІСНУ щиро вітають з 20-річчям бабуся Іванка, мама Марія, тато Андрій та родина Оріховських.
З двадцятиріччям, з ювілеєм
Ми всі тебе вітаємо!
Успішних кроків по життю
Всі від душі бажаємо.
Нехай вдається кожна справа,
Нехай тебе настигне слава.
Зичимо в мирі й щасті жити,
Любити, вірити, радіти!
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Вітання для Володимира Івановича Крупи
Вітання для Володимира Івановича Крупи
25.04.24, Новини Золочівщини
Вітання для Марії Іванівни Танадинки
Вітання для Марії Іванівни Танадинки
02.12.22, Новини Золочівщини
Вітання для Олега МАЦА
Вітання для Олега МАЦА
02.10.17, Новини Золочівщини
Володимира Михайловича ДУПАКА з 50-річчям щиро вітають сім’ї Лісових, Бень ...
Володимира Михайловича ДУПАКА з 50-річчям щиро вітають сім’ї Лісових, Бень ...
21.03.14, Вітання
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.