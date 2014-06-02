Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням

31 травня у всьому світі проводиться міжнародна акція по боротьбі з курінням – Всесвітній день без тютюну, тобто день, вільний від тютюнового диму. Він був встановлений в 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Перед світовою спільнотою було поставлено завдання – добитися, щоб в XXI столітті проблема куріння тютюну зникла. Щороку близько 5,4 мільйонів людей помирають від хвороб, пов’язаних із тютюнопалінням – 80% із них знаходяться в країнах із низьким та середнім прибутком. Близько половини усіх курців помирають від хвороб, пов’язаних із тютюном, і дослідження також показують, що пасивне паління впливає на всіх, хто знаходиться поруч. Якщо ми залишимо цю проблему невирішеною, кількість смертей від тютюнопаління збільшиться до 8 мільйонів у 2030 році.

За даними експертів, тютюновий дим містить 4000 хімічних речовин, серед яких нікотин, який є однією з найсильніших отрут. Після проникнення сигаретного диму в легені нікотин потрапляє в мозок вже через сім секунд. Куріння викликає підвищення частоти пульсу, концентрацію цукру в крові, сприяє легкій збудливості кори головного мозку, має розслаблюючу дію на периферичні м’язи. Такий вплив є причиною цілого ряду хронічних захворювань, провокує розвиток онкологічних, серцево-судинних недугів, захворювань органів дихання. Смертність від раку легенів у курців у 20 разів вище, ніж у некурців. Любителі тютюну в 13 разів частіше страждають стенокардією і в 10 разів – виразкою шлунку. Відомо, що крапля нікотину вбиває коня. Для людини смертельною стає доза в 50-100 міліграм. За підрахунками медиків, при викурюванні в день 20-25 сигарет за 30 років курець пропускає через свої легені 150-160 кг тютюну і не вмирає тільки тому, що вводить його невеликими дозами. Крім того, куріння віднімає до 10% робочого часу.

За статистичними даними, Україна займає одне з перших місць в Європі за кількістю курців. Кожен другий дорослий українець курить. В цілому в країні 15,5 млн курців, і з кожним роком кількість викурених сигарет зростає.

День боротьби з тютюнопалінням був встановлений у 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Перед світовою спільнотою було поставлено завдання – добитися, щоб у 21 столітті проблема паління тютюну зникла. У березні 2006 року Верховна Рада України ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ з боротьби проти тютюну. Конвенція зобов’язує учасників вживати конкретних заходів, спрямованих на боротьбу з цим явищем.

Позбутися шкідливої звички непросто. На щастя, є чимало випробуваних способів кинути палити і почати здоровий спосіб життя.

Бережіть своє здоров’я та своїх рідних!

Золочівське районне управління

ГУ Держпродспоживслужби

у Львівській області

