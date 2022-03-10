До відома суб’єктів господарювання та військовозобов’язаних громадян України щодо проходження повторного медичного огляду

Враховуючи лист Міністерства оборони України Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області повідомляє, що у відповідності до Закону України «Про внесення зміни до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» від 12.02.2025 № 4235-IX (далі – Закон) встановлено обов’язок для громадян України віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби.

У разі невиконання громадянами обов’язку, встановленого Законом, щодо проходження повторного медичного огляду у строк до 5 червня 2025 року:

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) будуть мати підстави подавати відповідні звернення до Національної поліції України про тих громадян, які вчинять відповідне адміністративне правопорушення, шляхом електронної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України;

працівники Національної поліції України на підставі звернень ТЦК та СП будуть здійснювати адміністративні затримання та доставлення військовозобов’язаних громадян до найближчих районних (міських) ТЦК та СП;

доставлені громадяни підлягатимуть притягненню до відповідальності та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема і після визначеного Законом терміну проходження медичного огляду.