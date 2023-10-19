Родина замість інтернату: у Золочівській громаді говорили про розвиток патронатного виховання

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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Патронат над дитиною — це форма тимчасового виховання, коли дитина через складні обставини не може залишатися вдома, а замість інтернату потрапляє в сім’ю патронатного вихователя. Це може бути, наприклад, ситуація, коли батьки потрапили до лікарні, опинились у кризі або триває процес встановлення опіки.Так дитина не залишається на самоті — поруч є дорослі, які турбуються про неї в домашньому середовищі.«Для громади важливо мати хоча б одну патронатну родину. Це дозволяє швидко захистити дитину, коли стається біда. Ми шукаємо небайдужих людей, які готові тимчасово стати надійною опорою для дитини, — не назавжди, але у найважливіший момент її життя. Наша служба допомагає, консультує, сприяє в навчанні і оформленні документів. Патронат — це не складно. Це по-людськи».«Ми часто уявляємо, що під патронат потрапляють лише діти з родин, де є залежність чи насильство. Але це не так. У складних життєвих обставинах може опинитись будь-хто. Уявімо: мама захворіла, тато змушений поїхати з нею на лікування закордон. Хто залишиться з дитиною? І тут саме патронатна родина — це підтримка. Потрібно говорити про це відкрито, щоб зруйнувати хибні уявлення».«Я стала патронатною вихователькою, бо не могла лишатися байдужою. Я — мама, греко-католичка, і для мене це не просто робота. Це місія. У кожній дитині я бачу не тільки проблему — а й потенціал, душу, життя. Так, це емоційно непросто. Але коли дитина усміхається, коли перестає боятися, коли починає знову довіряти — це неймовірно цінно».Під час заходу також обговорили і фінансовий бік патронату:на кожну дитину держава виплачує від 2,5 до 3,5 прожиткових мінімумів;патронатний вихователь отримує щомісячну оплату:– 3 мінімальні зарплати (фізична особа);– 3,5 мінімальні зарплати (ФОП, після сплати податків);є доплати за догляд за дитиною з інвалідністю, до року, ВІЛ+ або якщо влаштовано трьох і більше дітей;навіть у період очікування дитини — 1 мінімальна зарплата.Також учасники дізналися, як оформити патронат, які документи потрібні, та як відбувається навчання і підтримка родини.Патронатна родина — це шанс для дитини пережити кризу в любові, а не в самотності.Дякуємо всім, хто долучився до сесії, за щирість, відкритість і небайдужість до долі дітей.Якщо ви хочете дізнатись більше або замислюєтесь про участь у патронаті — звертайтесь до Служба у справах дітей Золочівської міської ради.