Юні золочівські спортсмени – серед учасників півмарафону у Львові

3–4 травня 2025 року у Львові відбувся масштабний півмарафон «Біжимо заради Незламних», організований Новою поштою спільно з NewRun.У програмі заходу — дистанції для кожного: 21 км, 10 км, 5 км, 1 км, а також дитячі забіги на 500 м і 100 м.З гордістю повідомляємо, що вихованець нашої школи Юрій Николишин (тренер — Мазан М.Т.) успішно представив Золочів у дитячому забігу на 500 м та посів 5 місце серед 50 учасників!Щиро дякуємо батькам Юрія за активну участь, організацію поїздки та підтримку сина на змаганнях.Такі події надихають і згуртовують нашу громаду навколо спорту, сили та незламного духу!