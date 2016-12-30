Новини Золочівщини
12:09, 15 тра 2025
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Юні золочівські спортсмени – серед учасників півмарафону у Львові

Юні золочівські спортсмени – серед учасників півмарафону у Львові
Gazeta
Фото: НУС
3–4 травня 2025 року у Львові відбувся масштабний півмарафон «Біжимо заради Незламних», організований Новою поштою спільно з NewRun.
У програмі заходу — дистанції для кожного: 21 км, 10 км, 5 км, 1 км, а також дитячі забіги на 500 м і 100 м.
Юні золочівські спортсмени – серед учасників півмарафону у Львові
Юні золочівські спортсмени – серед учасників півмарафону у Львові

З гордістю повідомляємо, що вихованець нашої школи Юрій Николишин (тренер — Мазан М.Т.) успішно представив Золочів у дитячому забігу на 500 м та посів 5 місце серед 50 учасників!
Щиро дякуємо батькам Юрія за активну участь, організацію поїздки та підтримку сина на змаганнях.
Такі події надихають і згуртовують нашу громаду навколо спорту, сили та незламного духу!
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