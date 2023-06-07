Cеверин Плахетко – перший директор гімназії



Підготував

Андрій ДОБРОНОСОВ

Северин Плахетко (1835–1880) – геолог, професор гімназії. Після закінчення Львівського університету працював у 1857–1858 рр. заступником учителя у Львівській реальній школі та суплентом Академічної гімназії. У 1858–1860 роках був викладачем мінералогії, геології та ботаніки в сільськогосподарській школі в Дублянах. У 1860–1866 роках викладав математику, природничу історію та фізику в гімназії у Львові, а також опікувався шкільними природничими колекціями.У доповіді цієї школи він опублікував у 1862 р. обширний нарис «Галицькі або Північні Карпати. Геогностичний нарис». У 1863 році вийшов друком його трактат «Львівський басейн, внесок до геогнозії та палеонтології Східної Галичини». Його львівським учнем був видатний фізіограф Алойзі Маріан Ломницький.Плахетко читав для ремісників і робітників у Львові популярні лекції з природничих наук, організовані 1865 р. завдяки зусиллям Товариства взаємної допомоги незалежних ремісників. Серед них — «Вступне слово на відкритті популярних лекцій» і «Лекція з анатомії та фізіології людини». У 1866 році на користь Братської допомоги Технічної академії у Львові читав лекції з геології. Лекцію під назвою «Про утворення Землі» було опубліковано у «Науковому і літературному тижневику» у 1866 р. Також друкував менші популярні статті, а в 1860–1861 рр. співпрацював з Каролем Цешковським у виданні «Читання для молоді». У 1875 році брав участь у 2-му з’їзді польських лікарів і природознавців у Львові, де виступив із новаторською геологічною працею під назвою «Щодо воронкоподібних западин у Підгірцях».У 1866–1873 рр. був професором гімназії в Бережанах. Тм він зібрав велику приватну колекцію книжок про природу, якими користувалася талановита молодь. У 1873 році організував у гімназії урочисте святкування з нагоди 400-річчя від дня народження Миколи Коперника та прочитав про нього лекцію.19 серпня 1873 року Крайова шкільна рада призначила Северина Плахетка тимчасовим директором нововідкритої гімназії в Золочеві. Він викладав німецьку мову, математику, природознавство і каліграфію. Також докладав багато зусиль до будівництва гімназійного будинку — наріжний камінь заклали 1874 року, відкриття відбулося 1876-го.Оскільки рішення про гімназію остаточно не було затверджено, щороку доводилося добиватися схвалення й відкриття наступного класу, подавати звернення до імператора та міністерства. Також він вирішував багато справ місцевого рівня: домагався надання учням майданчика для ігор, облаштування приміщень, заборони торгівлі під стінами гімназії, збору коштів на потреби бідних учнів, ліквідації наслідків пожежі тощо.Коли у 1877 році відбулася зміна у складі ради гміни, його обрали радником. З того часу він міг особисто подавати всі потреби закладу до міської ради.2 квітня 1880 року заклад зазнав непоправної втрати — помер директор Северин Плахетко. Він був людиною великих наукових знань, досвідченим педагогом, ревним учителем, справжнім батьком молоді, який щиро дбав про розвиток закладу, віддаючи багато праці та зусиль. І хоча не все вдалося реалізувати за його життя, те, що було зроблено, стало основою для подальшого розвитку. Він прокладав шлях, усуваючи перепони, які ставали на його шляху — свідомо чи несвідомо створені іншими людьми. Як керівник він був доступним, розуміючим і справедливим, а як людина — добрим, товариським і щирим. Не дивно, що цю втрату відчули не лише в навчальному закладі, а й серед широких верств населення Золочева — велика кількість людей прийшла вшанувати його пам’ять.15 жовтня 1894 року вся гімназія взяла участь у панахиді за упокій душі покійного пана Северина Плахетка, колишнього директора золочівської гімназії, та в освяченні пам’ятника, який встановили на його могилі колишні учні.