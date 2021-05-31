Новини Золочівщини
09:25, 09 тра 2025
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Святиня у серці Золочева: мощі святого Миколая у найстарішому храмі міста

Святиня у серці Золочева: мощі святого Миколая у найстарішому храмі міста
Gazeta
Фото: НУС
До храму святого Миколая Чудотворця — найстарішого храму нашого міста – завітав особливий гість: єпископ Іриней Білик, канонік Папської базиліки Санта Марія Маджоре (Рим, Ватикан).
Владика Іриней передав на постійне перебування до нашого храму святиню – мощі святого Миколая Чудотворця (ex ossibus – з кістки).

Святиня у серці Золочева: мощі святого Миколая у найстарішому храмі міста
Святиня у серці Золочева: мощі святого Миколая у найстарішому храмі міста
Святиня у серці Золочева: мощі святого Миколая у найстарішому храмі міста

Цей дар є великим духовним благословенням для всієї нашої громади. Ми щиро вдячні владиці Іринею Білику за цю небесну ласку.
Віримо, що за заступництвом святого Миколая кожен, хто прийде з вірою, отримає духовну підтримку, мир у серці й ласки Божі.
Запрошуємо вірян та гостей міста відвідати храм святого Миколая, щоби приклонитися до мощей великого святого та відчути силу його заступництва.

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