Новини Золочівщини
Святиня у серці Золочева: мощі святого Миколая у найстарішому храмі міста
До храму святого Миколая Чудотворця — найстарішого храму нашого міста – завітав особливий гість: єпископ Іриней Білик, канонік Папської базиліки Санта Марія Маджоре (Рим, Ватикан).
Владика Іриней передав на постійне перебування до нашого храму святиню – мощі святого Миколая Чудотворця (ex ossibus – з кістки).
Цей дар є великим духовним благословенням для всієї нашої громади. Ми щиро вдячні владиці Іринею Білику за цю небесну ласку.
Віримо, що за заступництвом святого Миколая кожен, хто прийде з вірою, отримає духовну підтримку, мир у серці й ласки Божі.
Запрошуємо вірян та гостей міста відвідати храм святого Миколая, щоби приклонитися до мощей великого святого та відчути силу його заступництва.
Владика Іриней передав на постійне перебування до нашого храму святиню – мощі святого Миколая Чудотворця (ex ossibus – з кістки).
Цей дар є великим духовним благословенням для всієї нашої громади. Ми щиро вдячні владиці Іринею Білику за цю небесну ласку.
Віримо, що за заступництвом святого Миколая кожен, хто прийде з вірою, отримає духовну підтримку, мир у серці й ласки Божі.
Запрошуємо вірян та гостей міста відвідати храм святого Миколая, щоби приклонитися до мощей великого святого та відчути силу його заступництва.
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