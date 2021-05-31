Святиня у серці Золочева: мощі святого Миколая у найстарішому храмі міста

До храму святого Миколая Чудотворця — найстарішого храму нашого міста – завітав особливий гість: єпископ Іриней Білик, канонік Папської базиліки Санта Марія Маджоре (Рим, Ватикан).Владика Іриней передав на постійне перебування до нашого храму святиню – мощі святого Миколая Чудотворця (ex ossibus – з кістки).Цей дар є великим духовним благословенням для всієї нашої громади. Ми щиро вдячні владиці Іринею Білику за цю небесну ласку.Віримо, що за заступництвом святого Миколая кожен, хто прийде з вірою, отримає духовну підтримку, мир у серці й ласки Божі.Запрошуємо вірян та гостей міста відвідати храм святого Миколая, щоби приклонитися до мощей великого святого та відчути силу його заступництва.