У Золочеві відбулися громадські обговорення щодо перейменування стадіону «Сокіл» на стадіон імені Героя Романа Сороки

«Ми вдячні пані Ірині Сороці, що подарувала світові такого сина. Для нашої громади — це честь, назвати стадіон ім’ям Героя. Цей вчинок — це не лише пам’ять, це приклад для прийдешніх поколінь.»«Роман зростав як футболіст на моїх очах. Його талант проявився ще у спортивній школі. Він швидко виріс з юнацької команди та грав за дорослий склад «Сокола». Мрію побачити, як над стадіоном видніється напис: «Стадіон імені Романа Сороки».»«Служити з Романом — це була честь. Він мотивував молодь, ділився досвідом, приймав найважчі виклики. Ми у великому боргу перед ним. Упевнений, що громада підтримає перейменування стадіону.»«Роман завжди казав: ми маємо вчитись цінувати те, що маємо. Він захищав свою землю, свою Україну… 24 лютого він пішов з дому зі словами: «Хто, як не я». І хоч сьогодні його немає серед нас, я вірю, що він поруч. Він гордиться своїм сином Степаном, який сьогодні теж боронить Україну…»