Суспільне — у Золочеві! Розширюємо голос нашої громади на всю країну

У Золочеві відбулася відкрита зустріч з командою Суспільного мовлення в межах всеукраїнського проєкту зі створення гіперлокальної мережі кореспондентів.Метою проєкту є дати голос громадам за межами обласних центрів — щоб про важливі події, історії людей і життя нашого міста знали по всій Україні. У рамках зустрічі всі охочі мали змогу дізнатися більше про професію журналіста, безкоштовне навчання з універсальної журналістики та умови відбору до гіперлокальної мережі кореспондентів. Якщо ви мешкаєте в Золочеві чи навколишніх селах, цікавитесь місцевими подіями та хочете розповідати про свою громаду — у вас є шанс стати частиною команди Суспільного!Реєстрація на навчання відкрита до 25 травня 2025 року.Деталі та реєстрація — на suspilne.media.Щиро дякуємо команді Суспільного за цю можливість і за те, що допомагаєте звучати голосу кожної громади. Разом — сильніші