Новини Золочівщини
08:54, 09 тра 2025
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Суспільне — у Золочеві! Розширюємо голос нашої громади на всю країну

Суспільне — у Золочеві! Розширюємо голос нашої громади на всю країну
Gazeta
Фото: НУС
У Золочеві відбулася відкрита зустріч з командою Суспільного мовлення в межах всеукраїнського проєкту зі створення гіперлокальної мережі кореспондентів.
Метою проєкту є дати голос громадам за межами обласних центрів — щоб про важливі події, історії людей і життя нашого міста знали по всій Україні. У рамках зустрічі всі охочі мали змогу дізнатися більше про професію журналіста, безкоштовне навчання з універсальної журналістики та умови відбору до гіперлокальної мережі кореспондентів. Якщо ви мешкаєте в Золочеві чи навколишніх селах, цікавитесь місцевими подіями та хочете розповідати про свою громаду — у вас є шанс стати частиною команди Суспільного!
Суспільне — у Золочеві! Розширюємо голос нашої громади на всю країну
Суспільне — у Золочеві! Розширюємо голос нашої громади на всю країну

Суспільне — у Золочеві! Розширюємо голос нашої громади на всю країну

Реєстрація на навчання відкрита до 25 травня 2025 року.
Деталі та реєстрація — на suspilne.media.
Щиро дякуємо команді Суспільного за цю можливість і за те, що допомагаєте звучати голосу кожної громади. Разом — сильніші
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