Урок пам’яті Кирила Трильовського: патріотизм, гідність, відповідальність

Під час уроку учні знайомилися з біографією та діяльністю Трильовського, яка була спрямована на зміцнення української національної ідентичності, розвиток фізичного і духовного гарту молоді, формування активної громадянської позиції. Особливу увагу приділено історичному контексту його боротьби за права українців у складі Австро-Угорщини та створенню українських січових організацій, які мали не лише спортивно-виховний, а й ідеологічний характер.— Наш сьогоднішній урок пам’яті Кирила Трильовського є важливою складовою національно-патріотичного виховання місцевої молоді. Він знайомить учнів із постаттю видатного діяча, який відстоював права українського народу. Його діяльність надихала молодь на любов до рідної землі та боротьбу за національну ідентичність. Під час уроку учні дізнались про героїчні сторінки української історії, що формує в них почуття гордості за історію своєї Батьківщини. Аналізуючи біографію Трильовського, учні вчаться відповідальності, мужності та самопожертві. Такі уроки поглиблюють знання з історії України, формують патріотичну і громадянську позицію, — зазначив учитель Тарас Криницький.Під час заходу використовувалися інтерактивні методи навчання, презентації, обговорення, що зробило урок емоційно насиченим та змістовним. Учні усвідомили важливість свободи, єдності та пам’яті про тих, хто зробив внесок у становлення української державності.Постать Кирила Трильовського — це яскравий приклад жертовності, громадянської мужності та відданості Україні. Саме такі уроки закладають основу справжнього патріотизму та виховують покоління, здатне захищати національні інтереси.