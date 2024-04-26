Новини Золочівщини
14:33, 07 тра 2025
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Поетична подія у Золочеві

Поетична подія у Золочеві
Gazeta
Фото: НУС
Золочівська міська бібліотека ім. І. Франка запрошує на презентацію поетичної збірки "Риторика вогню” Наталії Ковалик, яка відбудеться 10 травня (субота) о 16:00.
 

Поетична подія у Золочеві

 

 
🔹 Авторка — сучасна українська поетеса, твори якої сповнені глибини, сили слова і вогню патріотизму.
🔹 Модераторка заходу — Марія Леськів.
🔹 Співорганізатор — Львівська обласна організація Національної спілки письменників України.
📍 Локація: Золочівська міська бібліотека ім. І. Франка (КЗ «Публічна бібліотека Золочівської міської ради»).
Запрошуємо всіх охочих до світу сучасної української поезії!
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