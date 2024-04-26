Поетична подія у Золочеві

Золочівська міська бібліотека ім. І. Франка запрошує на презентацію поетичної збірки "Риторика вогню” Наталії Ковалик, яка відбудеться 10 травня (субота) о 16:00.

🔹 Авторка — сучасна українська поетеса, твори якої сповнені глибини, сили слова і вогню патріотизму.🔹 Модераторка заходу — Марія Леськів.🔹 Співорганізатор — Львівська обласна організація Національної спілки письменників України.📍 Локація: Золочівська міська бібліотека ім. І. Франка (КЗ «Публічна бібліотека Золочівської міської ради»).Запрошуємо всіх охочих до світу сучасної української поезії!