Новини Золочівщини
Поетична подія у Золочеві
Золочівська міська бібліотека ім. І. Франка запрошує на презентацію поетичної збірки "Риторика вогню” Наталії Ковалик, яка відбудеться 10 травня (субота) о 16:00.
🔹 Модераторка заходу — Марія Леськів.
🔹 Співорганізатор — Львівська обласна організація Національної спілки письменників України.
📍 Локація: Золочівська міська бібліотека ім. І. Франка (КЗ «Публічна бібліотека Золочівської міської ради»).
Запрошуємо всіх охочих до світу сучасної української поезії!
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