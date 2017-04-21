Оксана Стасюк,

вихователь ЗДО №7

Особливо актуальними для українського народу в сьогоденні є збереження національних традицій, української мови, сакрального мистецтва, що становить код нації.Саме тому важливо навчати дітей з раннього віку глибоко сприймати, естетично й повноцінно осмислювати фольклорні твори, міркувати над їхньою психологією, навіть філософією; співвідносити почуте та самостійно виконане з власними уявленнями і загальнолюдськими цінностями.Музичний фольклор — це частина набутку народної спадщини минулого. У ньому виражено етичний та естетичний ідеал народу, найважливіші принципи народної педагогіки.У п'ятницю, 2 травня, в нашому ЗДО № 7 «Веселка» відбулося велике дійство — «Фестиваль Великодніх гаївок».На території спортивного майданчика, у вишиванках, зібралися 150 вихованців нашого закладу віком від двох до шести років. А їх у нас — 12 груп.Утворивши велике коло, виводили ягілку: «Жовта хустка, сині кінці — єднаймося, українці!»По черзі, починаючи з найменших, діти разом зі своїми вихователями й музичними керівниками виходили в середину кола й виводили гаївки:«В нашім селі на горбочку», «Вербова дощечка», «Чорна гречка, білі кінці», «Грай, жучку, грай», «Чижику-пижику», «Ой, вийтеся, огірочки», «Кривий танець», «Подоляночка», «Ягілка», «Шум», «Вийди, вийди, Іванку».Розмаїття яких дивувало і вражало навіть нас, дорослих. Кожен вихователь та музкерівник намагалися показати, як їхні вихованці вправно вміють виводити і співати гаївку. І це їм вдалося!Музичний номер для дітей приготували і подарували також дорослі — працівники нашого садочка, які виконали сучасну гаївку.А наприкінці заходу всі діти, взявшись за руки, вивели «кривого танцю», якого «треба було виводити, ладу йому наводити». Це був незабутній день, сповнений українського духу, традицій та добрих справ.Народні традиції — це приклад гармонії життя із законами добра і краси. Вони сприяють вихованню таких людських якостей, як толерантність, доброзичливість, повага до старших. Вони є тією доброю основою, на якій зростає національна свідомість, гідність і самоповага, а разом із тим — і розуміння своєї самоідентичності.І наш педагогічний колектив використовує ці традиції, щоб виховати гідних громадян, яким оберігати, плекати й розбудовувати нашу неньку Україну.