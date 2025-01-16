Інформаційне повідомлення щодо запрошень для учасників національного мультипредметного тесту у 2025 році

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти здійснив розподіл учасників національного мультипредметного тесту (далі – НМТ) за днями тестування та тимчасовими екзаменаційними центрами (далі – ТЕЦ).

Із 04 травня 2025 р. усі зареєстровані на участь в основній сесії НМТ, зможуть у персональному кабінеті переглянути та завантажити запрошення, в якому буде зазначено номер Сертифіката учасника НМТ 2025, дату та місце проведення НМТ.

Щоб потрапити у свій персональний кабінет учасника НМТ-2025, потрібно зайти на сайт УЦОЯО, відкрити вкладку «Персональний кабінет учасника НМТ» та ввести номер ідентифікаційного коду й номер паспортного документа, вказаного під час реєстрації.



Наполегливо рекомендуємо учасникам завантажити запрошення, ознайомитися з датою проведення, адресою тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ) та дізнатися шляхи до його добирання.



Допускатимуть учасників у ТЕЦ із 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. за наявності документа, що посвідчує особу (за яким реєструвалися), сертифіката НМТ 2025 року –(оригінали!) та запрошення (можливе фото в телефоні).



Зважаючи на умови сьогодення (тривалі повітряні тривоги, необхідність перебувати в укритті), радимо учасникам мати зі собою теплі речі, водичку та перекус.



Бажаємо успіху!