Новини Золочівщини
15:43, 30 квітня 2025
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Інформаційне повідомлення щодо запрошень для учасників національного мультипредметного тесту у 2025 році

Інформаційне повідомлення щодо запрошень для учасників національного мультипредметного тесту у 2025 році
Gazeta
Фото: НУС
Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти здійснив розподіл учасників національного мультипредметного тесту (далі – НМТ) за днями тестування та тимчасовими екзаменаційними центрами (далі – ТЕЦ).
Із 04 травня 2025 р. усі зареєстровані на участь в основній сесії НМТ, зможуть у персональному кабінеті переглянути та завантажити запрошення, в якому буде зазначено номер Сертифіката учасника НМТ 2025, дату та місце проведення НМТ.
Щоб потрапити у свій персональний кабінет учасника НМТ-2025, потрібно зайти на сайт УЦОЯО, відкрити вкладку «Персональний кабінет учасника НМТ» та ввести номер ідентифікаційного коду й номер паспортного документа, вказаного під час реєстрації.

Наполегливо рекомендуємо учасникам завантажити запрошення, ознайомитися з датою проведення, адресою тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ) та дізнатися шляхи до його добирання.

Допускатимуть учасників у ТЕЦ із 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. за наявності документа, що посвідчує особу (за яким реєструвалися), сертифіката НМТ 2025 року –(оригінали!) та запрошення (можливе фото в телефоні).

Зважаючи на умови сьогодення (тривалі повітряні тривоги, необхідність перебувати в укритті), радимо учасникам мати зі собою теплі речі, водичку та перекус.

Бажаємо успіху!
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