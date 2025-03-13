Шановні мешканці Золочівської міської територіальної громади!

Приєднуйтесь до добровільної пожежної охорони

Золочівської міської ради!



Відповідно до ст. 62 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 р № 314 «Про затвердження Порядку утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони» та рішення сесії Золочівської міської ради від 31.08.2023 р. № 3344 «Про затвердження положення про пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області» передбачено утворення 13 пожежно-рятувальних підрозділів на території Золочівської міської територіальної громади.

Пожежно-рятувальні підрозділи утворюються для забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та їх гасіння, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій. Це дозволить підвищити ефективність реагування на пожежі та інші небезпечні події за рахунок наступних складових:

– скорочення часу прибуття рятувальних підрозділів від 5 до 20 хвилин (через скорочення радіусу виїзду до 20 кілометрів);

– основна мета – надання вчасної допомоги, зменшення людських та економічних втрат, сприяння згуртованості громади, а також розвитку добровольчого руху пожежних.

Підрозділ для забезпечення добровільної пожежної охорони утворюється як:

• пожежна дружина – підрозділ у складі не менше трьох осіб, забезпечений пожежними мотопомпами та/або первинними засобами для гасіння пожеж;

• пожежна команда – підрозділ у складі не менше п’яти осіб, забезпечений пожежними автомобілями або іншою технікою для гасіння пожеж.

Зона обслуговування добровільної пожежної охорони поширюється на територію Золочівської міської територіальної громади. Відповідно до планів залучення сил та засобів, допускається залучення добровільної пожежної охорони поза межами визначеної зони обслуговування, якщо цього вимагає характер та масштаб небезпечної події, до ліквідації якої залучається підрозділи добровільної пожежної охорони. Відшкодування витрат, пов’язаних із залученням підрозділу до реагування на територію іншої територіальної громади, може визначатись угодами про співробітництво у випадку їх укладення.

Підрозділ добровільної пожежної охорони очолює начальник, що призначається Золочівською міською радою за пропозицією загальних зборів членів підрозділу. Начальник добровільної пожежної охорони здійснює керівництво його діяльністю та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

Членами підрозділу можуть бути особи, які досягли 18 років, мають повну цивільну дієздатність, здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки.

Особа, яка бажає стати членом підрозділу добровільної пожежної охорони подає відповідну заяву на ім’я міського голови. Заява подається з результатами попереднього медичного огляду, які підтверджують допустимий стан здоров’я такої особи для її залучення до пожежогасіння.

Члени добровільної пожежної охорони під час виконання своїх обов’язків із запобігання виникненню пожеж, їх гасіння, проведення аварійно- рятувальних та інших невідкладних робіт мають право:

- вимагати від інших осіб додержання правил поведінки, безпеки і порядку дій у надзвичайних ситуаціях, а також нормативно-правових актів з питань пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту;

- користуватися закріпленими за підрозділом пожежною технікою, обладнанням і спорядженням;

- проводити профілактично-роз’яснювальну роботу з населенням з питань пожежної безпеки;

- інформувати начальника підрозділу про порушення у сфері пожежної безпеки, а також вносити пропозиції щодо їх запобігання;

- під час гасіння пожеж - на безперешкодний доступ до всіх виробничих та інших приміщень, будівель і територій, а також на вжиття будь- яких заходів з метою рятування людей, ліквідації пожежі та запобігання поширенню вогню;

- користуватись іншими правами, передбаченими документами з організації діяльності підрозділу та договорами про залучення, а також відповідно до положення про пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони.

Члени добровільної пожежної охорони зобов’язані:

- брати участь у здійсненні заходів із запобігання виникненню пожеж, їх гасіння, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

- виконувати законні вимоги керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та/або керівника гасіння пожежі;

- дотримуватися встановлених вимог безпеки та охорони праці при здійсненні заходів із запобігання виникненню пожеж, їх гасіння, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

- дотримуватися порядку дій у надзвичайних ситуаціях та під час гасіння пожеж, вимог Кодексу цивільного захисту України та інших нормативно- правових актів з питань пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, у тому числі під час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню пожеж, їх гасінням, проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

- знати розміщення джерел протипожежного водопостачання у зоні обслуговування підрозділу, систем автоматичної пожежної сигналізації і пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння та інших технічних засобів, правила застосування та вміти використовувати їх при гасінні пожеж;

- зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, яка стала їм відомою у зв’язку з виконанням завдань за призначенням (зокрема персональні дані постраждалих, умови їхнього побуту тощо);

- мати спеціальні знання в обсязі, необхідному для виконання покладених обов’язків, а також виконувати інші обов’язки відповідно до положення про пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони.

Фінансування і матеріально-технічне забезпечення підрозділу добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, членських внесків у випадку прийняття рішення про такі внески, прибутку від майна підрозділу, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.



Шановні мешканці Золочівської міської територіальної громади!

У разі виявлення бажання вступити до підрозділу добровільної пожежної охорони просимо звертатися у Золочівську міську раду Золочівського району Львівської області за номером телефону: +380(03265) 4-23-76, або надіслати повідомлення із своїми контактними даними на електронну пошту mail@zlmr.gov.ua щодо виявлення бажання вступити до підрозділу добровільної пожежної охорони.

